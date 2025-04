Polki Mogą Wszystko! Przekonałyśmy się o tym wiele razy. Ostatnio podczas wyprawy na Kilimandżaro Kingi i Basi, pierwszych ambasadorek akcji Polki Mogą Wszystko. A Polki.pl pomagają spełniać marzenia i wspierają kobiety w realizacji ich planów, zdobywaniu szczytów, osiąganiu celów. To może być wyprawa w góry, sportowy wyczyn, napisanie książki, ale też wyjście z kryzysu, porzucenie nałogu, zostawienie męża, który znęca się nad rodziną, założenie własnego biznesu, wywalczenie dopłat do wakacji dla najbiedniejszych dzieci w gminie, pokonanie choroby, czy nawet pozbycie się nadwagi. Każdy sukces kobiet mniejszy i większy jest dla nas ważny. Chcemy Was wspierać i chcemy głośno o tym mówić. Bo w solidarności jest siła kobiet!

Dlatego szukamy dziewczyn, kobiet, które mają marzenia do spełnienia, nowych ambasadorek akcji Polki Mogą Wszystko. Razem z naszymi sponsorami pomożemy Wam osiągnąć sukces. Opiszemy i pokażemy wasze historie i drogę do sukcesu na Polki.pl, a także w Pani Domu, Przyjaciółce i Poradniku Domowym. Poradzimy, załatwimy, pomożemy finansowo.

Opiszcie nam Waszą historię, marzenie, cel, plan zrealizowania tego celu, napiszcie, czego Wam brakuje, jakie wsparcie się Wam przyda. I wyślijcie to do nas mailem na adres pmw@polki.pl

Czekamy na wasze zgłoszenia. To nic nie kosztuje - warto spróbować.

Basia i Kinga nie żałują, że się do nas zgłosiły. Dzięki temu przeżyły przygodę życia - zobaczcie, jak wyglądała ich droga na szczyt Kilimandżaro. Te dwie młode ambitne dziewczyny uwierzyły, że Polki Mogą Wszystko, a kobiety mają moc!

Na czym polega moc kobiet? Wyjaśnia redaktorka naczelna Polki.pl!

