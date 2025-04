Wyprawa na Kilimandżaro to było wyzwanie!

Basia i Kinga wyruszyły do Tanzanii 17.02. Celem ich podróży było zdobycie kolejnego szczytu korony ziemi - Kilimandżaro. Zanim jednak ruszyły w góry, odwiedziły tanzańską wioskę. Zobaczyły w niej, jak wygląda codzienne życie tubylców - od wieku szkolnego, aż po późną starość. Udały się także do jednego z najpiękniejszych miejsc w Tanzanii - wodospadu Materuni.

Reklama

W wiosce miały okazję zobaczyć afrykański taniec ludowy - zrobił na nich niesamowite wrażenie. Następnym krokiem było wyruszenie w podróż po szczyt Kilimandżaro. Trekking w górach okazał się prawdziwym wyzwaniem. Co kilka godzin zmieniała się pogoda. Jednak dobrze spędzany czas z grupą przy posiłkach w obozach rekompensował wysiłek wkładany we wspinaczkę.

Im wyżej udawało się dotrzeć, tym bardziej widoki zapierały dech w piersiach. Ale było też coraz trudniej - choroba wysokościowa dawała się we znaki, pogoda nie rozpieszczała. Na szczęście w miarę osiągania coraz wyższej wysokości, nad Kilimandżaro zaczęło pojawiać się słońce. Dziewczyny z powodu braku bieżącej wody, musiały myć włosy suchym szamponem. Jak podkreślają, kosmetyki naprawdę dały radę, a grunt to dobre przygotowanie do wyprawy!

25 lutego wyszły z obozu chwilę po północy, by zdobyć szczyt góry. Rano około 8:00, mimo choroby wysokościowej i zmęczenia, spełniły swoje marzenie - dotarły na szczyt Kilimandżaro i udowodniły, że POLKI MOGĄ WSZYSTKO!

Reklama

Dziękujemy sponsorom wyprawy - producentowi batonów proteinowych GO ON oraz masła orzechowego GO ON, producentowi napoju CHIAS oraz producentowi suchych szamponów Batiste.