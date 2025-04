Ku przerażeniu ministra zdrowia i lekarzy, część Polaków zdążyła już zapomnieć, że epidemia koronawirusa jeszcze się nie zakończyła. Coraz więcej osób lekceważy obowiązek zasłaniania ust i nosa w takich miejscach, jak sklepy, urzędy czy komunikacja miejska. Okazuje się jednak, że ta swoboda nie potrwa długo. Ruszyły kontrole, weryfikowane jest stosowanie się do obowiązku zasłaniania ust i nosa miejscach publicznych. To już nie są żarty.

Reklama

Policjanci wzmożyli kontrolę noszenia maseczek ochronnych

Jak donosi Polsat News, policja wystawiła już 13 tys. mandatów za brak maseczek, do tego pouczyła 42 tys. osób. Łączna suma kar za niezasłanianie ust i nosa może więc wynosić nawet 6,5 mln złotych! Funkcjonariusze kontrolują szczególnie dokładnie przestrzeganie obowiązku zakrywania nosa i ust m.in. w sklepach oraz tramwajach i autobusach miejskich.

Mandaty nakładamy, kiedy ktoś w sposób lekceważący podchodzi do przepisów. Nie jest naszą intencją ściganie ludzi z bloczkiem mandatowym w ręce, ale jeżeli zorientujemy się, że ktoś ma lekceważący sposób podejścia do norm, to nie będzie taryfy ulgowej - powiedział kom. Dawid Marciniak z Komendy Głównej Policji.

Zdaniem komisarza Polacy ewidentnie poczuli zbyt dużą swobodę w związku z luzowaniem obostrzeń i lekkomyślnie podchodzą do spraw sanitarnych w miejscach publicznych.

Mimo tego, że widać poprawę, jest pewne rozluźnienie w walce z koronawirusem. Ta walka wciąż trwa i są obostrzenia, które cały czas nas obowiązują - dodał policjant.

Ile wynosi mandat za brak maseczki ochronnej?

Kary finansowe za brak maseczki lub chustki w zamkniętych miejscach publicznych są naprawdę wysokie. Można za to dostać mandat w wysokości 500 zł. To jednak nie koniec. Jeśli policja skieruje wniosek do sanepidu o nałożenie grzywny za narażenie innych na utratę zdrowia, to wówczas kara wynieść może nawet 30 tys. zł. To funkcjonariusz policji zdecyduje, jak dana sytuacja się zakończy.

Reklama

Zobacz więcej wiadomości z Polski i ze świata:

Koronawirus wymknął się spod kontroli? Profesor Simon potwierdza, że musimy być gotowi na najgorsze

Minister Edukacji Narodowej potwierdza domysły rodziców. "Zdalna nauka w szkole nie zniknie"

Andrzej Duda nie popiera obowiązkowych szczepień? "Ja osobiście nigdy się nie zaszczepiłem na grypę"

Nie wszyscy rodzice mogą składać wnioski o 300+. Zobacz, kto może ubiegać się o pieniądze