W tym roku, z powodu pandemii koronawirusa, premier Mateusz Morawiecki zdecydował się wprowadzić kilka dodatkowych podatków, które mają wesprzeć krajowy budżet nadszarpnięty kryzysem. Wśród nich znalazł się podatek cukrowy, który wchodzi w życie 1 stycznia. Co należy o nim wiedzieć i jak wpłynie na nasze codzienne życie?

Nowa ustawa wprowadza podatek od zawartości cukru i niektórych substancji słodzących zarówno w napojach słodzonych, jak i tych zawierających kofeinę lub taurynę. Przepisy nie dotyczą m.in. wyrobów medycznych, zarejestrowanych suplementów diety oraz preparatów do początkowego żywienia niemowląt.

Jak obliczana będzie wysokość podatku cukrowego? Jeśli w litrze napoju będzie więcej niż 5 gramów cukru, jego cena wzrośnie o 50 groszy. W przeliczeniu daje nam to 5 groszy za każde 100 ml słodzonego napoju.

Jak łatwo się domyślić, podatek znacznie wpłynie szczególnie na cenę napojów gazowanych, takich jak Coca-Cola, Pepsi itp. Dla przykładu: od 1 stycznia 2021 roku za dwulitrową butelkę Coca-Coli zapłacimy aż 1,80 zł więcej. Skoro obecnie kosztuje ona ok. 4,99 zł, od Nowego Roku cena wzrośnie do ok. 6,79 zł. Ceny mogą się różnić w zależności od sklepów i miejsca w Polsce, w którym napój będzie sprzedawany.

A co z napojami typu „zero”, w których składzie nie ma zwykłego cukru? Podwyżka cen również ich nie ominie. Słodki smak został w nich uzyskany dzięki substancji słodzącej, która także zostanie opodatkowana.

Więcej zapłacimy też za popularne „energetyki”, takie jak RedBull czy Tiger. Do podatku cukrowego wlicza się bowiem również zawartość kofeiny i tauryny. W tym przypadku cena wzrośnie o 10 gr za każdy litr napoju z podanymi substancjami aktywnymi.

