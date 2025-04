Papieska pasterka odbywająca się w Watykanie to jedna z najważniejszych mszy św. w ciągu roku. To właśnie ona rozpoczyna okres Bożego Narodzenia i celebruje moment narodzin Jezusa. Dla wielu wierzących transmisja z bazyliki Świętego Piotra to nieodzowny element Wigilijnego wieczoru. W tym roku jednak odbędzie się wyjątkowo o innej niż zwykle porze.

O której rozpocznie się Pasterka w Watykanie w 2020 roku?

Do tej pory uroczystość prowadzona przez papieża rozpoczynała się o 22:30. W tym roku, ze względu na obostrzenia sanitarne, godzina musiała zostać zmieniona. Pasterka pod przewodnictwem papieża Franciszka w bazylice Świętego Piotra w wieczór wigilijny rozpocznie się o godz. 19:30, czyli dwie godziny wcześniej niż zwykle.

Głównym powodem zmiany godziny mszy jest godzina policyjna, która trwa we Włoszech od 22:00 do 5:00. W uroczystości nie będą mogli wziąć również udziału postronni wierni. Grono uczestników zostało bardzo mocno zawężone, a Watykan przypomina o konieczności stosowania się do zasad reżimu sanitarnego.

Bez zmian pozostanie z kolei świąteczne błogosławieństwo papieża. W Boże Narodzenie w południe Franciszek wygłosi świąteczne orędzie w bazylice watykańskiej i udzieli błogosławieństwa Urbi et Orbi.

