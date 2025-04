Kupno mieszkania to wyzwanie i ogromne koszty. Większość Polaków decyduje się więc na kredyt hipoteczny, który pozwoli im spełnić to marzenie. Jednak by uzyskać go na dobrych warunkach, kupujący powinien przygotować stosowny wkład własny.

Eksperci z firmy HRE Investments dokonali analizy i sprawdzili, jak długo na wkład musi oszczędzać przeciętna para w poszczególnych miastach w Polsce. Gdzie najdłużej?

Gdzie najdłużej oszczędza się na wkład własny pod hipotekę?

W badaniu specjaliści przekalkulowali średnią wysokość pensji dwóch osób żyjących razem, koszty wynajmu mieszkania oraz statystyczne koszty życia. Założono też, że para odkłada 20 proc. kwoty niezbędnej na zakup mieszkania o powierzchni 45 metrów kwadratowych.

Analiza HRE nie jest optymistyczna. Wynika z niej, że wielu Polaków na wkład własny musi oszczędzać przez lata. Najgorzej sprawy mają się w Gdyni. Para zarabia tam średnio 6 tys. złotych miesięcznie, jednak koszty życia pochłaniają większość tej kwoty.

Taka para wyda w Gdyni prawie 5,7 tys. złotych miesięcznie. To powoduje, że odkładanie 20 proc. ceny mieszkania o powierzchni 45 m kw. zajęłoby im prawie 16 lat. Wszystko dlatego, że mówimy tu o kwocie ponad 72 tys. złotych - wyliczają eksperci HRE w swoim badaniu

A jak jest w innych miastach? W Poznaniu dwójka ludzi na wkład pod hipotekę musi oszczędzać ok. 8 lat, w Łodzi i Białymstoku ponad 5. Pary z Krakowa, Szczecina czy Lublina poczekają na to ok. 4 lat.

Sytuacja najlepiej kształtuje się w Warszawie i Katowicach. W stolicy zarobki są bowiem znacznie wyższe, zaś w Katowicach stosunkowo niskie są koszty życia i nieruchomości. W związku z tym, na wkład własny w wysokości 20 proc. para musi oszczędzać około 3 lata.

