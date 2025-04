Piękna zastawa i szkło nie muszą być wcale drogie - wręcz przeciwnie, warto kupować je w okazyjnych cenach, by korzystać z nich nie tylko od święta. W popularnych sklepach wnętrzarskich kupisz obecnie wiele pięknych kieliszków i dodatków, które skutecznie umilą twoje codzienne obiady.

Reklama

Nie tak dawno w IKEA pojawiła się nowa kolekcja kieliszków i szklanek w niesamowicie niskich cenach, a teraz w DUKA przepiękne kieliszki do szampana zostały przecenione aż o 55 proc. Za 1 sztukę zapłacisz teraz tylko 8,99 zł.

Kieliszki do szampana z DUKA, cena z 19,99 zł na 8,99 zł

Zastawa w stylu vintage to obecnie najmodniejszy dodatek w każdej kuchni czy jadalni. Nikogo nie dziwi fakt, że do łask wracają serwisy polskich projektantów, a ich ceny sięgają naprawdę astronomicznych kwot.

Te kieliszki wyglądają jak rodowe kryształy, jednocześnie zachowując niezwykle niską cenę - zwłaszcza teraz, w promocji. Są wykonane z przezroczystego szkła o ozdobnych żłobieniach na prawie całej powierzchni, a ich nóżka ma piękne rzeźbienie. Co więcej, możesz je spokojnie myć w zmywarce.

fot. Kieliszek do szampana IDUNN/Materiały prasowe DUKA

Kieliszki zmieszczą 165 ml płynu i nadadzą się zarówno na elegancki sylwestrowy bal, rodzinną uroczystość, a także jako zastawa piknikowa. Oczywiście będzie pasować do nich nie tylko szampan - my polecamy szczególnie nalewać w nich świeży sok pomarańczowy do wspólnego śniadania - z pewnością taki widok da ci energię na cały dzień.

Reklama

Czytaj także:

Letnia wyprzedaż w Jysk. Za 20 zł kupisz najmodniejsze dodatki sezonu

Ten dodatek doda twojemu ogrodowi niepowtarzalnego uroku. W Lidlu jest tani, a w internecie kosztuje krocie

Ten dodatek za 17 zł z Jysk doda loftowego stylu twojej łazience. Jest boski