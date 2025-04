Wcale nie musisz porywać się na kosztowny remont, jeśli chcesz, by twój balkon lub taras wyglądał modnie i stylowo. Często wystarczy kilka sprytnych trików, by całkowicie odmienić jego wygląd - jednym z nich jest oczywiście postawienie na najbardziej rozchwytywane dodatki.

Reklama

Lampiony to jeden z najgorętszych trendów w aranżacji tarasu i balkonu. Duże, małe, elektryczne, solarne, na świeczki... Uwielbiamy je w każdej postaci nie tylko za to, że roztaczają delikatne, bardzo przyjemne światło, ale też za ich wyjątkowy wygląd i zdolność do wpasowania się w każde wnętrze.

Lampiony na wyprzedaży w Jysk za 20 zł

Na trwającej obecnie wyprzedaży w Jysku znalazłyśmy 2 piękne modele lampionów, które po przecenie kosztują tylko 20 złotych. Pierwszy z nich świetnie sprawdzi się na tarasach w stylu boho, rustykalnym i cottagecore. Jest wykonany z wikliny wierzbowej, sznura i płyty MDF. Od ognia świecy chroni go za to szklany wkład.

fot. Lampion MENET/Materiały prasowe Jysk

W regularnej cenie lampion kosztuje 34,95 zł, ale podczas letnich wyprzedaży zapłacisz za niego o 42 proc. mniej. Jest wysoki na 16 centymetrów i szeroki na 15 centymetrów. Idealnie będzie komponował się z ozdobnymi trawami - nie tylko na rabatach, ale i w doniczkach na balkonie.

Jeśli jednak wolisz styl glamour, w Jysk znalazłyśmy idealne rozwiązanie w równie niskiej cenie. Ten szklano-metalowy lampion będzie pasował do wnętrz balkonów i tarasów w stylu art-deco. Sprzedawany jest w komplecie ze sznurem drobnych LED-owych lampek, które zawsze możesz wymienić na świeczkę. Stworzy wtedy naprawdę romantyczną atmosferę.

fot. Lampion TAFFELAND/Materiały prasowe Jysk

Wcześniej lampion kosztował 26,95 zł, został więc przeceniony o 1/4 ceny. Jest wysoki na 19 centymetrów i szeroki na 10 centymetrów. Koniecznie stawiaj go w grupach kilku lampionów, by nie tylko rozświetlić taras, ale i lepiej zagospodarować jego przestrzeń.

Dodatki to nie jedyny sposób, by szybko i tanio odmienić wygląd zewnętrznych miejsc do relaksu. Możesz też zrobić szybki remont podłogi lub w piękny sposób osłonić balkon czy taras.

Reklama

Czytaj także:

Ten dodatek doda twojemu ogrodowi niepowtarzalnego uroku. W Lidlu jest tani, ale w internecie kosztuje krocie

Ten dodatek za 17 zł z Jysk doda loftowego stylu twojej łazience. Jest boski

Ten dodatek do domu z Jysk to prawdziwy hit, a teraz kupisz go za 10 zł. Jest przeceniony o 60%