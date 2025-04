Patrycja Markowska to bez wątpienia jedna z najpopularniejszych i najbardziej lubianych polskich wokalistek. Nie można też odmówić jej, że od wielu lat zachwyca wyglądem i to nie tylko w kwestiach modowych, ale też nienagannego makijażu. Co robi, by świetnie się prezentować i czego unika?

Jak maluje się Patrycja Markowska?

Wokalistka przyznaje, że zrobienie makijażu na event zajmuje jej dość dużo czasu. Stara się, by był dopracowany. Na co dzień stawia jednak na naturalność.

Na co dzień staram się się nie obciążać w ogóle buzi. Uwielbiam BB kremy, odrobinę samoopalacza z kremem, zaznaczoną brew, lekko podkreśloną rzęsę i tyle. Na koncertach i w pracy ten makijaż jest cięższy i faktycznie zajmuje więcej czasu - zdradziła

Patrycja Markowska przyznała również, że jej piękna i zadbana cera to wynik tego, że nigdy, nawet kiedy jest niezwykle zmęczona, nie zasypia w makijażu.

O nie, to jest grzech, którego nie popełniam. Staram się wszystko zmyć dokładnie - powiedziała gwiazda

Jeśli chodzi o kosmetycznego ulubieńca wokalistki jest nim... słońce! Markowska zdradza, że latem niemal w ogóle się nie maluje, bo uwielbia swoją skórę muśniętą promieniami słonecznymi. A kiedy ich brakuje, sięga po samoopalacz.

