Pierwszy sezon „Big Brother” po długiej, bo 11-letniej przerwie poprowadziła Agnieszka Woźniak-Starak. W kolejnym roku, ze względu na ciężką sytuację prywatną, zastąpiła ją Gabi Drzewiecka.

Czy Wielki brat powróci i w tym roku? Niestety fani tego programu jeszcze trochę będą musieli poczekać, bo nawet Gabi Drzewiecka nie chce zdradzić lub faktycznie nie wie, jak potoczą się losy programu. Nie wyklucza też, że gdyby kolejna edycja się odbyła, poprowadziłby ją ktoś inny.

Kto poprowadzi nową edycję „Big Brothera”?

Mowa oczywiście o Agnieszce Woźniak-Starak, która oddała pałeczkę Gabi Drzewieckiej. Prowadząca 7. edycji „Big Brothera” nie ukrywa, że z przyjemnością wróciłaby do tej roli. Gdyby jednak Agnieszka Woźniak-Starak chciała powrócić do programu, od razu ustąpiłaby jej miejsca. Gabi Drzewiecka jest zdania, że to jest właśnie jej program i ma całkowite prawo by do niego powrócić. Obyłoby się więc z pewnością bez kłótni - zwłaszcza, że prywatnie obie dziennikarki bardzo się lubią.

Gdy w zeszłym roku Gabi Drzewiecka dostała propozycję poprowadzenia kontrowersyjnego show, nie od razu była pewna, czy powinna ją przyjąć - głównie ze względu na ówczesną sytuację w życiu Agnieszki Woźniak-Starak i obawę o to, że nie byłaby w stanie jej zastąpić. Po nagraniu programu przyznała jednak, że bardzo zżyła się z uczestnikami, a prowadzenie programu było świetną przygodą.

