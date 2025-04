Podczas gdy w telewizji możemy oglądać nowy sezon „Kuchennych rewolucji”, a w nim stanowczą prowadzącą, która bez wahania potrafi rzucić talerzem, w mediach społecznościowych wizerunek Magdy Gessler jest zupełnie inny.

Słynna restauratorka chętnie dzieli się z fanami swoimi refleksjami i dodaje prywatne zdjęcia. To właśnie jedno z nich sprawiło, że pod postem pojawiło się mnóstwo komentarzy.

Magda Gessler pozuje w jacuzzi

To nie brak makijażu sprawił, że fani uznali, że Magda Gessler pokazała zbyt dużo siebie. Prześwitujący strój sporej części internautów na myśl przywiódł meduzę.

W wodzie… się zakręciłam, łapię promienie słońca... w zaciszu... naszego tarasu. - napisała Magda Gessler w opisie zdjęcia.

Przylegająca do biustu halka sprawiła, że zamiast go zakryć, bardziej eksponuje kobiece kształty. Część komentujących porównała wygląd Gessler do bogini Venus, ale niektórzy nie szczędzili uszczypliwości.

Mokre, rozłożone na boki ubranie porównywali do jajka w koszulce lub doszukiwali się dowodów na to, że restauratorka przytyła.

Naszym zdaniem Magda Gessler pokazała dokładnie tyle ciała ile chciała i w tej wersji wygląda niezwykle kobieco, zmysłowo i promiennie. Zdecydowanie lepszym od hejterskich uwag podsumowaniem dyskusji pod postem na Instagramie jest ten komentarz:

Drogie Panie... w końcu zacznijmy być sobą! Uwielbiam Pani Madziu. Ta publikacja to kawał dobrej roboty dla wielu, wielu z nas. Niby tylko zdjęcie, ale uczyni lepiej niż niejeden psycholog.

