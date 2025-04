Zwłaszcza wszyscy posiadacze ogrodów lub roślinnych upraw z obawą zerkają w stronę owadów. Zwłaszcza tych, które mogą potencjalnie zagrozić ich hodowlom. Co jakiś czas nawiedzają nas plagi mszycy, żarłocznych biedronek, komarów czy latających komarów. Tym razem zjawisko będzie jednak o wiele ciekawsze.

Plaga cykad wieloletnich

Już wkrótce plaga cykad wieloletnich, bo o nich mowa, dotknie wschodniego wybrzeża USA. Insekty te przez 17 lat dojrzewają pod ziemią, żeby po tym czasie wyjść na powierzchnię i rozpocząć swój okres godowy.

To właśnie wówczas odbywają się ich słynne „koncerty”, o których śpiewała nawet sama Kora. Samce cykad wydają charakterystyczny dźwięk, by przyciągnąć samice. Często przekracza on 100 decybeli, co dla wrażliwszych słuchaczy może być problemem. Wiele osób mieszkających na obszarach zamieszkałych przez cykady, na czas ich okresu godowego przenosi się w inne miejsce, bo nie jest w stanie znieść hałasu owadów.

Po zapłodnieniu przez samca każda samica składa ok. 600 jaj, które składowane są pod ziemią i spędzą tam kolejne 17 lat, aż do przepoczwarzenia. Okres godowy kończy się po ok. 6 tygodniach, kiedy wszystkie owady giną.

Czy cykady są groźne dla ludzi i roślin?



Po wyjściu na powierzchnię na 100 metrach kwadratowych może przebywać nawet milion osobników cykad. Chociaż wizualnie (i dźwiękowo) może to nieco przerażać, nie ma powodów do strachu. Cykady nie są bowiem niebezpieczne ani dla ludzi, ani dla upraw. Nie żądlą bowiem i nie żywią się roślinami hodowlanymi.

