Chrabąszcz majowy, dla jednych - wyjątkowo brzydki robak, dla innych - wprost przeciwnie. Jeśli jednak obawiasz się, że latające chrabąszcze cię pogryzą, jesteś w błędzie. Chrabąszcze majowe nie robią ludziom krzywdy. Mogą jednak uszkodzić plony w ogrodzie.

Chrabąszcze majowe są dość spore, mogą mieć nawet 4 cm długości. Na grzbiecie posiada masywne skrzydła, które odpowiadają za charakterystyczny dźwięk chrabąszczy podczas ich lotu. Odwłok chrabąszczy pokryty jest białymi i brązowymi plamami, a na głowie ma czułki, które kształtem przypominają rogi.

Chrabąszcze pojawiają się najczęściej - zgodnie z nazwą - w maju i są obecne do połowy czerwca. Jeśli jednak wiosna jest wyjątkowo chłodna, mogą pojawić się dopiero w czerwcu. Nie są obecne także co roku - najczęściej występują co 2-3 lata.

Larwy chrabąszcza majowego również są spore - mogą mieć nawet powyżej pół centymetra długości, co dla tego etapu rozwoju owadów nie jest małą wartością. Posiadają białą lub lekko zaróżowioną barwę. Pędraki, czyli żarłoczne larwy, rozwijają się w glebie i potrafią siać spustoszenie w ogrodzie. Uszkadzają korzenie oraz podgryzają bulwy i cebule.

fot. Chrabąszcz majowy: larwy/Adobe Stock, shchus

Dorosłe chrabąszcze majowe posiadają gryzący aparat gębowy, którym potrafią całkiem sprawnie operować. To dlatego, kiedy występują w dużych grupach, mogą doszczętnie zniszczyć uprawy.

Chrabąszcze nie gryzą jednak ludzi, ponieważ nie są w stanie zrobić im krzywdy. By się o tym przekonać, możesz położyć na dłoni dorosłego chrabąszcza majowego. Jedyne, co odczujesz, to lekkie łaskotanie, które jest raczej przyjemne i jest wynikiem włosków obecnych na nóżkach owada.

Latające w maju i czerwcu całymi chmarami chrabąszcze mogą jednak wplątać się we włosy. Ponieważ szybko przebierają odnóżami, a ludzkie włosy są dla nich nie lada pułapką, ich wyplątanie może być dosyć problematyczne.

Chrabąszcze majowe nie są groźne dla ludzi i nie zrobią krzywdy, ale są niebezpieczne wobec upraw - roślin ozdobnych, warzyw i owoców.

Pędraki w ogrodzie niszczą trawniki i siewki warzyw, za to dorosłe chrabąszcze majowe, które mają skrzydła, ogołacają z liści drzewa i krzewy owocowe. Zarówno sadownicy, jak i leśnicy mają z nimi niemały problem - chrabąszcze potrafią pożreć wszystkie liście, doprowadzając rośliny do śmierci.

Czy chrabąszcze majowe są groźne dla dzieci?



Tym, co szczególnie niepokoi, zwłaszcza rodziców małych dzieci, jest obawa, że kontakt z nowym rodzajem owada może wywołać alergię.

Tym bardziej że nawet uczulenie na komary może wywołać wstrząs anafilaktyczny, podobnie jak u osób uczulonych na jad osy, groźne jest ukąszenie osy.

Jeśli natomiast chodzi o chrabąszcza majowego, dotąd nie opisano żadnego przypadku uczulenia po kontakcie z tym rodzajem chrząszcza. Za jedyne chrząszcze, które mogą wywołać reakcję alergiczną, uważane są:

biedronka azjatycka,

wołek zbożowy,

wołek ryżowy,

mącznik młynarek,

pleśniakowiec lśniący.

fot. Chrabąszcz majowy/Adobe Stock, Anneke

Zwalczanie chrabąszczy majowych jest potrzebne tylko w sytuacji, kiedy owad uszkadza plony i sieje spustoszenie w ogrodzie. W pozostałych przypadkach nie ma konieczności przygotowywania pułapek czy oprysków.

Zwalczanie chrabąszczy majowych w ogrodzie

Bardzo ważne jest zwalczenie przede wszystkim pędraków, które gryzą roślinę od środka, uszkadzając korzenie i bulwy. Warto w tym przypadku sięgnąć po środki ochrony roślin, które w swoim składzie zawierają nicienie - są to pasożyty, które dosłownie zjadają larwy od środka, przedostając się wcześniej do ich organizmów.

Pułapki na chrabąszcze majowe

Możesz także sięgnąć po gotowe pułapki, które wyłapują dorosłe osobniki. Są to np. łapki tablicowo-klejowe z feromonami przyciągającymi chrabąszcze, a także pułapki świetlne.

Chrabąszcze majowe są dalekimi kuzynami świetlików, a więc lubią wszelkiego rodzaju światła. Wieczorami możesz zobaczyć, jak kręcą się dookoła żarówek latarni czy lamp przed domem. Z tego też powodu pułapki świetlne wykazują dużą skuteczność działania.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 05.05.2021.

