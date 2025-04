Pędraki w ogrodzie to larwy, które choć działają samodzielnie, potrafią narobić niemałych szkód. Pędraki nie tylko podgryzają młode siewki i bulwy warzyw, mogą także niszczyć trawnik, co łatwo zaobserwować po suchych plamach.

Reklama

Spis treści:

Pędraki to larwy chrabąszcza majowego, który głównie w maju pożera liście drzew owocowych i krzewów.

Larwy chrabąszcza majowego są dosyć grube, kilkucentymetrowe (o długości ciała około 3-4 cm). Posiadają trzy pary odnóży, mają jasną, wręcz białą barwę. Posiadają brązową głowę i czarne zakończenie odwłoka.

Pędraki nie są zbyt ruchliwe, jednak wyjątkowo sprawnie poruszają się w czasie żerowania.

Pędraki chrabąszcza majowego żerują na różnych głębokościach gleby - najpierw w warstwie próchniczej, gdzie żywią się resztkami, czyli częściami rozkładających się roślin. W kolejnych latach migrują i atakują korzenie roślin oraz bulwy.

Pędrak chrabąszcza majowego / fot. Vvoe; Adobe Stock

Najbardziej żarłoczne pędraki są w 3. roku życia, kiedy żerują od maja do czerwca. Potem w sierpniu ulegają przepoczwarzeniu w chrabąszcze i pozostają w glebie na głębokości około 1 metra, gdzie zimują aż do kwietnia.

Wówczas wychodzą na powierzchnię już jako chrabąszcze majowe - chrząszcze z brązowymi pokrywami skrzydłowymi, o długości ciała 2,5 - 3,5 cm.

Oto rośliny, które możesz posadzić w ogrodzie, by ograniczyć szkody wyrządzone przez pędraki:

cebula,

gorczyca,

gryka.

Zielony nawóz z gryki nie tylko odstrasza pędraki, lecz także bezpośrednio im szkodzi. Gryka zawiera taniny szkodliwe dla pędraków.

Jeśli nie chcesz, by pędraki zniszczyły twoje warzywa, wysiewaj je z nasion zaprawionych preparatami chroniącymi przed szkodnikami.

Chcąc skutecznie walczyć z pędrakami w ogrodzie upewnij się jednak, że twoje uprawy niszczy pędrak chrabąszcza majowego, a nie np. turkuć podjadek.

Jeśli pędraków na działce jest sporo, samo obsadzenie grządek cebulą czy gorczycą może nie pomóc. Wówczas skuteczniejszym sposobem będzie posianie tych, które je zwabią, a następnie ręczne wyłapanie szkodników.

Jednym z domowych sposobów na pędraki jest posianie sałaty, za którą te larwy wprost przepadają. Kiedy już zwabione pędraki zaczną pożerać korzenie rośliny (liście sałaty zaczną więdnąć), można je łatwo wyłapać, wyciągając sałatę z korzeniami.

Pędraki chrabąszcza są przysmakiem wielu ptaków, także drobiu hodowlanego - możesz nakarmić nimi kury.

Pędraki bardzo chętnie podgryzają także bulwy ziemniaka - w roli roślinnej pułapki możesz więc umieścić kilka na niedużej głębokości, a następnie wyciągnąć je na powierzchnię.

Pędraki w ogrodzie / fot. Syndy; Adobe Stock

By ograniczyć populację pędraków (chrabąszcze szybko się rozmnażają), dorosłe osobniki wiosną i latem warto strząsać z drzew owocowych. Wystarczy na trawie rozłożyć płachtę, na którą spadną. Drzewami należy potrząsać wcześnie rano, gdy chrabąszcze śpią.

Jeśli pędraki niszczą trawnik, warto regularnie wzruszać glebę, wydobywając szkodniki na powierzchnię, gdzie staną się przysmakiem ptaków lub zginą na słońcu.

Ten sposób dobrze zadziała także na ślimaki w ogrodzie, a zwłaszcza na jaja tych szkodników.

Inne domowe sposoby na pędraki to... zaproszenie do ogrodu kreta. Choć tworzy kopce na trawniku, skutecznie radzi sobie z tymi szkodnikami. Jednak kiedy zniknie już problem pędraków podgryzających rośliny, może pojawić się kolejny a ty będziesz szukać rady jak pozbyć się kreta.

Gnojówka z wrotyczu to dobry sposób na to, by pozbyć się pędraków z ogrodu. 1 kg liści wrotyczu należy pociąć i zalać 10 litrami wody i odstawić na 2 - 3 tygodnie do fermentacji.

Codziennie należy roztwór mieszać, a kiedy na powierzchni przestanie wytwarzać się piana (co świadczy o zakończeniu okresu fermentacji), podlać gnojówką grządki. Roztwór należy rozcieńczyć: na 1 część gnojówki użyć 20 części wody.

Reklama

Czytaj więcej:

10 ziół, które warto mieć w ogrodzie

Jak pozbyć się ziemiórek z roślin?

Bezwzględnie skuteczne sposoby na nornice