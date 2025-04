Odkąd w wielu krajach rozpoczęła się druga fala epidemii koronawirusa, ludzie zaczynają zastanawiać się, czy rządzący zdecydują się na ponowne wprowadzenie radykalnych obostrzeń i całkowitego lockdownu, takiego jak miał miejsce w marcu.

W Polsce ba ten moment cały kraj został objęty żółtą strefą epidemiologiczną i przywrócono częściowy reżim sanitarny. W sprawie pełnego lockdownu głos zabrał jeden z lekarzy WHO, który apeluje, by wprowadzić go jedynie w ostateczności.

WHO o drugim lockdownie

Doktor David Nabarro z WHO podczas rozmowy z magazynem „The Spectator” poprosił głowy państw, by nie spieszyły się z wprowadzeniem kolejnego lockdownu. Zdaniem organizacji nie jest to bowiem skuteczny sposób walki z epidemią.

Nabarro zasugerował, że całkowita kwarantanna narodowa powinna zostać wprowadzona w ostateczności, jako odpowiedź na naprawdę trudną sytuację w państwie.

W Światowej Organizacji Zdrowia nie opowiadamy się za blokadą jako podstawowym środkiem kontroli tego wirusa - wyjaśnił David Nabarro

Kiedy w takim razie WHO rekomenduje wprowadzenie kwarantanny narodowej? Tylko w przypadku, gdy służba zdrowia nie będzie już w stanie pomagać chorym, albo kraj będzie potrzebował czasu na zrównoważenie zasobów i swoich działań.

Jedyne przypadki, w których uważamy, że blokada jest uzasadniona, to zyskanie czasu na reorganizację, przegrupowanie, przywrócenie równowagi zasobów, ochronę wyczerpanych pracowników służby zdrowia - tłumaczył ekspert

Koronawirus na świecie i w Polsce - statystyki

Na dzień 13 października, na całym świecie chorych na Covid-19 jest już ponad 10 milionów ludzi, zmarł ponad 1 milion z nich. W Polsce od początku pandemii odnotowano z kolei ponad 130 tys. zakażeń koronawirusem, a życie straciło z tego powodu ok. 3 tys. obywateli.

Premier Mateusz Morawiecki przekonuje, że rząd nie zamierza wprowadzić pełnego lockdownu w kraju. Zdaniem polskich ekspertów nie wytrzymałaby tego nasza gospodarka.

