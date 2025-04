Chociaż w większości kraju sytuacja epidemiologiczna jest dość stabilna, w niektórych regionach pojawiają się nowe ogniska epidemii, które zagrażają mieszkańcom i mogą spowodować powrót do stanu sprzed kilku miesięcy. Jednym z miejsc, gdzie liczba zarażonych osób gwałtownie rośnie jest Nowy Sącz i powiat nowosądecki. Władze miasta podjęły decyzję o przywróceniu części obostrzeń sanitarnych.

25 lipca w Nowym Sączu obradował Sztab Kryzysowy. Uczestniczyli w nim prezydent Ludomir Handzel, służby mundurowe i sanepid oraz starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski. Jako główne źródło rozprzestrzeniania się wirusa w powiecie podano wesela. Związane są z nimi aż cztery ogniska chorobowe.

To imprezy o charakterze masowym, na których nie przestrzegano reżimu sanitarnego. To spowodowało, że pojawiły się ogniska choroby. Również pojawiły się ogniska w zakładach pracy, ale są pod dość dobrą kontrolą i zostanie to szybko wyeliminowane

– wyjaśnia Handzel w „Gazecie Krakowskiej”