Chociaż koronawirus zdaje się siać wystarczający terror na całym świecie, okazuje się, że w Indyjskim stanie Andhra Pradesh pojawiła się nowa, nieznana lekarzom choroba, która rozwija się w błyskawicznym tempie. Naukowcy są przekonani, że nie ma ona związku z COVID-19. Czy to początek kolejnej pandemii?

Jak podaje o2.pl, w weekend panika ogarnęła miasto Eluru. Z powodu tajemniczego schorzenia zmarła co najmniej 1 osoba, a 227 pacjentów trafiło do szpitala z podobnymi objawami. 157 osób wciąż pozostaje pod opieką lekarzy.

Medycy badający chorych twierdzą, że mieli oni bardzo szeroki zakres objawów. Wymieniają m.in. nudności, napady drgawek i utratę przytomności.

Lekarze są przekonani, że tajemnicze schorzenie nie ma związku z koronawirusem i nie jest przez niego wywoływane. Okazuje się bowiem, że wszystkie osoby przyjęte do szpitala miały negatywny wynik testu na COVID-19. Informację tę potwierdził minister zdrowia stanu - Alla Kali Krishna Srinivas.

Wykluczyliśmy skażenie wody lub powietrza jako przyczynę po tym, jak urzędnicy odwiedzili obszary, w których ludzie chorowali. To jakaś tajemnicza choroba i dopiero analiza laboratoryjna ujawni, co to jest

- podkreślił polityk