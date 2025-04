Co tu dużo mówić - urządzenie ładnej, a jednocześnie funkcjonalnej łazienki, wcale nie jest proste. Zazwyczaj jesteśmy ograniczeni niewielką powierzchnią pomieszczenia, a ponieważ chcemy zmieścić w nim wszystko to, co niezbędne, na estetykę i piękne aranżacje pozostaje niewiele miejsca, czasu i środków finansowych.

Mała łazienka, która zdecydowanie pamięta lepsze czasy, nie jest skazana na bycie twoją zmorą. Metamorfoza łazienki rodem z PRL wymaga trochę pracy, ale efekty zachwycają.

Instagram jest miejscem, gdzie szybko znajdują odzwierciedlenie wszelkie trendy, również te wnętrzarskie. Jeśli coś jest modne, z pewnością wielu użytkowników aplikacji zdecyduje się uwiecznić to na fotkach, aby potem wrzucić na swój profil. Warto szukać tam inspiracji. My znalazłyśmy 4, które są warte uwagi.

Przepych kwiatów

Zapomnij o nudnych kafelkach. W tej aranżacji królują wzory, a płytki są tylko na podłodze. Romantyczna obfitość kwiatów to absolutny hit. Nie tylko romantyczki marzą o takiej łazience. Wanna wcale nie musi być biała, chociaż to ten kolor dominuje zazwyczaj w armaturze łazienkowej.

W takim wnętrzu warto zadbać o odpowiednie dodatki. Kwiaty do łazienki, także tej bez okna, dodadzą jej uroku, nawet jeśli nie chcesz decydować się na kwiatowe płytki i akcesoria.

Nietypowa wanna

Nie chcemy sobie wyobrażać, ile kosztuje designerska wanna ze zdjęcia, ale efekt jest piorunujący. Tę aranżację tworzy głównie ona i w zasadzie... praktycznie nie potrzebuje towarzystwa. Kto nie chciałby co wieczór zanurzać się w takiej wannie? Warto poszukać w sklepach tańszych alternatyw dla tej ze zdjęcia. Na topie są szczególnie czarne, wolnostojące wanny o lekko owalnym kształcie.

Czerń i biel

Nasz faworyt, jeśli chodzi o to zestawienie. Nowoczesny duet bieli i czerni przełamuje stylistyka retro. Największą uwagę skupia jednak ogromny żyrandol i staromodne lustro. To pomieszczenie pełne kontrastów, ale jednocześnie bardzo stylowe.

Minimalistyczne wnętrza uzupełnij dodatkami w stylu ludwikowskim. Zwłaszcza eleganckie krzesła z obiciem i ogromne lustra będą do nich pasować, a jednocześnie zmieniać pomieszczenie z ascetycznej jaskini w naprawdę stylowe wnętrza. Biel i czerń są bardzo odważnym kontrastem, ale mimo to dolej oliwy za ognia, łącząc je ze złotymi i srebrnymi dodatkami.

Dekoracyjna ściana

Czy łazienka może być elegancka? Poniższe zdjęcie świadczy o tym, że jak najbardziej. Ozdobna ściana i piękny żyrandol - nowoczesne wnętrze z szykownym sznytem. Aby dodać mu nieco nowoczesności i nie wpadać w pułapkę wnętrza zamkniętego w stylu retro, uzupełnij łazienkę o najmodniejsze okrągłe lustro. Zamiast motywów florystycznych i geometrycznych możesz też postawić na eleganckie, ale minimalistyczne sztukaterie - koniecznie w białym kolorze z kontrastującymi ciemnymi ścianami.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 17.05.2016 r.

