W pierwszym odcinku programu „Wyjątkowe domy” można było zobaczyć dom katamaran To przykład jak w podmiejskiej miejscowości i na małej działce, stworzyć ciekawy i nietuzinkowy projekt, zdecydowanie się wyróżnia.

Omenaa Mensah rozmawiała z autorem bryły Tomaszem Zaleskim (Jaabraarchitects) oraz właścicielami domu Krzysztofem i Anną, którzy zajmują się projektowaniem wnętrz (KC Design). Inwestorzy uwielbiają podróże i stąd pomysł na dom w kształcie łodzi.

fot. Materiały prasowe

Dom o powierzchni 350m2 znajduje się na działce o powierzchni 1300m2 i pełni dodatkowo funkcję showroomu i biura – inwestorzy prowadzą firmę zajmującą się projektowaniem wnętrz. To nowoczesna, dwukondygnacyjna bryła z płaskim dachem. Jednym z wyzwań podczas projektu domu, było przystosowanie go do ograniczeń ruchowych inwestora. Pan Krzysztof porusza się na wózku, więc w domu pojawiło się wiele rozwiązań, które ułatwiają mu codzienne funkcjonowanie, np. winda pomiędzy piętrami, systemy szafek w kuchni i wiele innych.

Niezwykłe wrażenie robi główna sypialnia z wyjściem na taras i duża łazienka z widokiem na drzewa. Kąpiel w takim otoczeniu to sama przyjemność. Bryła domu i wystrój wnętrz bezpośrednio nawiązuje do łodzi i jachtów - styl marynistyczny pojawia się w wielu pomieszczeniach.

W nowym programie TVN Style „Wyjątkowe domy”, Omenaa Mensah pokazuje perełki współczesnej architektury w Polsce. W każdym odcinku rozmawia z najlepszymi projektantami oraz właścicielami tych ciekawych miejsc. Luksusowy design, oryginalne projekty i prawdziwi wizjonerzy. Premierowe odcinki emitowane są w każdą sobotę o godz. 22:25 na antenie TVN Style oraz w Player.pl.

