Paleta modnych kolorów ścian 2021 obejmuje przede wszystkim stonowane barwy. Hitem jest chłodny fiolet, który świetnie sprawdzi się w sypialni oraz zgaszone bordo, które odnajdzie się zarówno w kuchni, jak i salonie.

Zupełną nowością są ściany w kolorze pistacjowej zieleni - idealne do dużych, przestronnych pomieszczeń, a także musztardowa żółć, która jest wprost stworzona do wysokich pomieszczeń z parkietem i dodatkami w stylu retro.

Biel przeżywa renesans. Białe są salony, sypialnie, łazienki i dziecięce pokoje. Co ciekawe, w 2021 roku biel łączona jest z mocnymi barwami - ciemnobrązowymi meblami, ciemną zielenią roślin i czarnymi dodatkami. Biel jest idealnym dopełnieniem modnego obecnie stylu lat 60. i 70. w urządzaniu wnętrz.

Nasza rada: na rynku dostępnych jest przynajmniej kilkanaście różnych odcieni bieli. Nie dziwi nas, że podczas zakupów trudno zdecydować się od razu na tą jedyną. Niektórzy producenci mają w swojej ofercie niewielkie próbniki (30 ml kosztuje około 3 złotych). Możesz kupić kilka i przetestować w swoim wnętrzu.

fot. Adobe Stock

Ani szare, ani beżowe, ale jasne - to największa nowość roku 2021. Popielate ściany grają zupełnie inaczej niż białe, nie są tak świetliste jak one, ale dodają tajemniczego uroku.

Odcienie popielate najlepiej sprawdzają się w salonach, w połączeniu z innymi zgaszonymi barwami. Możesz ożywić je słodkim różem lub chłodnym błękitem. To również kolor, który zaczął pojawiać się... na kuchennych meblach.

fot. Adobe Stock

Odcień pistacjowy we wnętrzach najczęściej występuje w wersji total look - pistacjowe są nie tylko ściany, ale i tapicerki mebli, tkaniny i wszystkie dodatki. Oczywiście, to trend trudny do obronienia w normalnych warunkach, więc aby pomieszczenie nie wyglądało jak z katalogu, warto dodać inne, zgaszone pastele.

Pistacjowa zieleń bardzo lubi się również z szarościami i bielą. Sprawdzi się nie tylko w salonie, ale również w kuchni i łazience.

fot. Adobe Stock

Kolor trudny i na pewno nie dla każdego wnętrza. Dobrze łączy się ze stylem retro i innym jesiennymi barwami - ciemnym brązem, zielenią, rudościami.

Sprawdza się raczej w dużych, dobrze oświetlonych pomieszczeniach. Choć początkowo może wydawać się zupełnie absurdalnym pomysłem, gdy występuje razem ze złotem i czernią, można się w nim zakochać. Najlepiej sprawdzi się w salonach.

fot. Adobe Stock

W poprzednim roku najmodniejszym odcieniem był pudrowy róż i to nie tylko na ścianach dziecięcych pokojów. W roku 2021 zmieniamy go na zgaszony, bordowy odcień, który mimo, że nieco przyciemnia wnętrze, nadaje mu niesamowitej szlachetności i charakteru.

Chłodny, bordowy odcień to kolor idealny do sypialni. Warto zestawiać go ze złotem, beżami i naturalnym drewnem.

fot. Adobe Stock

Idealny do sypialni i dobrze oświetlonego salonu. Nieco szary, przybrudzony. Przynosi spokój i harmonię.

Stonowane fiolety są doskonałym tłem dla jasnych mebli i pastelowych dodatków. Staraj się jednak, aby nie przytłoczyć ich innymi barwami - powinny odkrywać pierwszoplanową rolę.

fot. Adobe Stock

To kolejny rok, w którym modna będzie ciemna zieleń. Zupełnie nas to nie dziwi - połączona z pastelowym różem, złotem i bielą sprawia, że każdy salon staje się niezwykle gustowny.

Ale ciemna zieleń to również dobra opcja dla sypialni, łazienek, a nawet kuchni - warto jednak nie przesadzić z jej ilością. Nie maluj wszystkich ścian na zielono - wystarczy jedna-dwie jako kolorystyczny akcent.

fot. Adobe Stock

