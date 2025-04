Widok osób wchodzących do sklepu bez maseczki ochronnej jest niestety coraz częstszy. Polacy zaczęli lekceważyć obostrzenia nałożone przez Ministerstwo Zdrowia, najwyraźniej sądząc, że epidemia dobiegła końca. Niestety, to właśnie takie zachowanie może wywołać gwałtowny skok zachorowań. Zwłaszcza w czasie wyprzedaży, gdy w sklepach jest najwięcej osób. Okazuje się jednak, że obsługa sklepu może wyciągnąć konsekwencje wobec klientów, którzy nie mają maseczki.

Kasjer może odmówić ci obsługi, jeśli nie masz zasłoniętego nosa i ust. Wskazuje na to art. 135 kodeksu cywilnego. Podkreśla on, że istnieją „uzasadnione przyczyny odmowy sprzedaży”. Jedną z nich może być brak maseczki, który naraża innych na niebezpieczeństwo.

Obowiązujące przepisy dają możliwość nieobsługiwania klientów bez maseczek. Właściciel lub obsługa sklepu powinni na to zareagować. Mogą też wezwać odpowiednie służby

Do sprawy braku maseczek w sklepach odniósł się również minister Łukasz Szumowski, który nawołuje obsługę lokali do wypraszania klientów, którzy nie mają zasłoniętych ust i nosa.

W sklepach powinniśmy nosić maseczki, to ochrona również pracowników. Być może powinniśmy wprowadzić zasadę, że osoby bez maseczek nie będą obsługiwane. Prostsze by było, gdyby personel prosił o założenie maseczki lub wypraszał ze sklepu. To kwestia egzekwowania

– powiedział Szumowski w rozmowie w programie WP „Newsroom”