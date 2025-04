W całej Polsce od 4 do 17 stycznia 2021 będą trwać ferie zimowe, nazywane po prostu przerwą w nauce. Głównie dlatego, że najprawdopodobniej uczniowie spędzą je w domu. Bo choć mówi się o tym, że stoki narciarskie mogą zostać otwarte dla narciarzy, nie działa baza noclegowa. Trudno więc mówić o typowym zimowym wypoczynku.

Ministerstwo Edukacji Narodowej wychodzi jednak z inną propozycją do uczniów klas I-IV. Chodzi o półkolonie, czyli zajęcia dzienne.

Półkolonie w styczniu dla uczniów klas I-IV

Narracja rządu jest jednoznaczna: zdalne nauczanie, a później ferie w jednym terminie po to, by spędzić je w domu, ma służyć zmniejszeniu mobilności. To z kolei, jak przekonują eksperci, ma ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa.

Dla uczniów klas I-IV będzie można zorganizować półkolonie w świetlicach szkolnych i przystosowanych do tego pomieszczeniach. W ścisłym reżimie sanitarnym w grupach nie przekraczających 12 uczniów.

Organizacją półkolonii mogą zająć się szkoły, placówki oświatowe oraz inne organizacje (np. organizacje pozarządowe), które mają doświadczenie w organizacji półkolonii.

Wypoczynek musi zostać zgłoszony wcześniej do prowadzonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej bazy: wypoczynek.men.gov.pl

W czasie ferii rekomendujemy, aby uczniowie pozostali blisko swoich rodzinnych miejscowości. Chodzi o to, aby nie powodować zwiększonej mobilności i tym samym zmniejszyć ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa. Zdrowie i bezpieczeństwo uczniów oraz ich rodzin jest obecnie najważniejsze. - czytamy na rządowej stronie MEN.

Z treści komunikatu wynika również, że szczegółowe wytyczne sanitarne i rekomendacje dot. bezpieczeństwa zostaną wkrótce przekazane dyrektorom placówek oświatowych.

