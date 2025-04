W ciągu ostatniego tygodnia odnotowuje się nawet 2 razy mniej przypadków niż jeszcze w połowie listopada. Niektórzy już wołają, że zwyciężyliśmy z pandemią, ale eksperci wciąż ostrzegają, by nie cieszyć się zbyt wcześnie. Kilkanaście tysięcy nowych przypadków dziennie to nadal ogromne liczby.

Tymczasem coraz więcej osób ignoruje objawy koronawirusa i pomimo ich występowania nie decyduje się na wykonanie testu. Zdaniem wielu ekspertów, w tym wirusologa prof. Włodzimierza Guta, takie osoby powinny być surowo karane.

Wirusolog na temat podejścia Polaków do pandemii wypowiedział się w rozmowie z Wirtualną Polską. Prof. Gut nie ma wątpliwości, że bez konkretnych restrykcji zmuszających zakażone osoby do wykonywania testów epidemia koronawirusa w Polsce nie wygaśnie - o tym, że ustępuje, będziemy mogli mówić zaś dopiero, gdy dzienna liczba zakażeń zacznie spadać poniżej tysiąca.

Dodatkowo musiałby być zlikwidowany drugi trend, czyli nagminne niezgłaszanie się na testy. Wprawdzie lekarze dostaną teraz broń do ręki w postaci testów antygenowych, ale broń ma to do siebie, że nieużywana jest gorsza od zarazy, bo pacjenci muszą się najpierw do nich zgłosić

- mówi prof. Włodzimierz Gut.