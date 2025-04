Długie ferie świąteczno-zimowe w tym roku będą trwały niecałe 4 tygodnie i odbywają się w tym samym czasie dla całej Polski. Spotkało się to z ogromnym oburzeniem - zarówno rodziców i dzieci, którzy zaplanowali już zimowe wyjazdy, jak i przedsiębiorców, dla których skrócenie okresu ferii zimowych przyniesie ogromne straty.

Na wczorajszej konferencji prasowej minister zdrowia Adam Niedzielski wytłumaczył, dlaczego rząd zdecydował się skumulować terminy ferii zimowych dla wszystkich województw. Jak mówi szef MZ, chodzi o zmniejszenie mobilności Polaków, a tym samym zmniejszenie transmisji zakażeń.

Co z feriami 2021?

Wiele wskazuje na to, że jeśli rząd wprowadzi ograniczenie w przemieszczaniu na święta Bożego Narodzenia, będzie ono obowiązywało także podczas następnym tygodni, kiedy uczniowie będą mieli ferie. Jak powiedział minister zdrowia, każda zwiększona mobilność bezpośrednio przekłada się na zwiększenie ilości zakażeń.

Ferie spędzamy w domu - dokończył swój komentarz minister zdrowia.

Do tej pory rząd utrzymywał, że kurorty i ośrodki narciarskie w polskich górach pozostaną otwarte, by przedsiębiorcy nie odczuli strat. Teraz szef MZ powiedział jednak, że reszta krajów europejskich zamyka stoki dla turystów i oczekuje tego też od innych - Polska więc solidarnie z resztą UE także powinna to zrobić, by nie prowokować wzmożonego ruchu w kraju.

Jednoczesne ferie mają odbyć się pod hasłem #zostańwdomu. Ich głównym celem jest ochrona kraju przed trzecią falą pandemii, która jest przewidywana na luty i może dodatkowo nałożyć się na szczyt zachorowań na grypę.

