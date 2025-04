Ciągle czujesz się ospała? Nie masz na nic siły? Najchętniej tylko byś spała lub leżała? Może to znak, że twoje otoczenie stało się zbyt przytłaczające. Czasem przyczyny permanentnego zmęczenia tkwią w czynnikach zewnętrznych. Pewnie nawet nie zdajesz sobie sprawy z tego, jak duże znaczenie mają przedmioty, którymi się otaczasz. Dowiedz się, czego powinnaś pozbyć się jak najszybciej!

Niebieskie ściany

Pomalowałaś ściany w mieszkaniu na niebiesko? Na niektórych ten kolor działa relaksująco. Z kolei innych uspokaja... za bardzo. Do tego stopnia, że prowadzi do ciągłego zmęczenia i senności. O ile więc błękitne ściany w sypialni sprawdzą się doskonale, o tyle w salonie mogą prowadzić do kiepskich efektów. Modne kolory ścian nie sprawdzą się u każdej osoby. Czasem warto zaufać własnej intuicji i ufać ślepo trendom.

Zapach lawendy

Kochasz zapach lawendy? Ja też! Nie radzę jednak palić świec o tym aromacie, ani rozpylać go za dużo w pomieszczeniu. Z pewnością woń tych fioletowych kwiatków zadziała na ciebie bardzo rozleniwiająco. Przecież nie od dzisiaj wiadomo, że co za dużo to nie zdrowo. Wszystkie miłośniczki lawendy powinny pomyśleć o lawendzie na balkonie - będzie pięknie pachniała, ale nie będzie przytłaczająca.

Zasłonięte rolety lub zasłony

Odsłoń rolety lub zasłony od razu po przebudzeniu. Jeśli spędzasz część dnia przy zasłoniętych oknach, automatycznie czujesz się o wiele bardziej zmęczona.

Nadmiar drobiazgów

To nie mit - w posprzątanym pomieszczeniu poczujesz się o wiele lepiej. Stąd powszechne zamiłowanie do minimalistycznych wnętrz w skandynawskim stylu. W pokojach, które nie są zapełnione rozpraszającymi detalami, nikt nie poczuje się zmęczony!

Zielone ściany

Wspomniałam już o niebieskich ścianach. Sprawa ma się podobnie, jeśli chodzi o duże powierzchnie w odcieniach zieleni. Ten relaksujący kolor w zbyt dużych ilościach prowadzi do... nadmiernego relaksu.

Niewygodne meble

Materac, który niejedno już przeżył? Niewygodne krzesło lub „wysiedziana” sofa? Możesz nawet nie zdawać sobie sprawy, jak duży może być ich wpływ na twoje samopoczucie. Być może musisz przez to nieodpowiednio układać ciało we śnie? Albo siedząc przed telewizorem nie relaksujesz się wystarczająco z powodu wystającej sprężyny? Warto to rozważyć.

