Jeśli jesteś szczęśliwą posiadaczką przepastnej piwnicy albo strychu, z pewnością zamieniłaś je w przechowalnie rzadko używanych lub całkowicie niepotrzebnych przedmiotów. Ozdoby choinkowe, stary sprzęt AGD, meble ogrodowe, za małe dziecięce ubranka, zestaw majsterkowicza... Oczywiście, najważniejszą funkcją tych pomieszczeń jest przechowywanie tego, co nie mieści się nigdzie indziej. Są jednak rzeczy, których absolutnie nie wolno trzymać na strychu i w piwnicy.

Pamiętaj o tym, że te przestrzenie są narażone m.in. na ogromne wahania temperatur. Zimą zazwyczaj jest w nich bardzo zimno, a latem niezwykle gorąco. Problematyczna może być też wilgotność powietrza.

Jakim przedmiotom wyjątkowo nie służy przechowywanie na strychu lub w piwnicy?

Nieużywane sprzęty elektroniczne

Wynosisz stary telewizor na strych? Składujesz tam również niepotrzebne telefony komórkowe? To duży błąd - czasem raptem kilka tygodni przechowywania elektroniki w takim miejscu może sprawić, że nie będzie się ona nadawać do użytku.

Do piwnicy często trafiają również zepsute telewizory, miksery czy suszarki do włosów. Wiele osób liczy na to, że kiedyś zdecyduje się na ich naprawę, bo przecież szkoda wyrzucić... Jeżeli zdecydujesz się pozbyć elektrośmieci, to pamiętaj, że nie można wyrzucać ich na śmietnik. Trzeba oddać je w specjalnym punkcie lub zgłosić chęć ich pozbycia się. Jak to zrobić? Wystarczy, że wpiszesz w wyszukiwarkę internetową „odbiór elektrośmieci” (możesz też kliknąć we wcześniejszy link, który przekieruje cię na stronę, gdzie znajdziesz wszystkie najważniejsze informacje).

Ja ostatnio pozbywałam się starego telewizora (duże sprzęty mogą być odbierane bezpośrednio z twojego domu). Zarejestrowałam się na stronie, następnego dnia zadzwoniła do mnie bardzo miła pani, z którą ustaliłam dogodny dla mnie termin odbioru sprzętu. W umówionym czasie przyjechało do mojego domy dwóch panów, którzy pomogli pozbyć się problemu.

Galanteria skórzana

Nie wynoś na strych ani do piwnicy skórzanych butów, torebek ani kurtek. Ekstremalne wahania temperatur sprawią, że nie będzie można potem ich używać - zaczną wydzielać nieprzyjemny zapach...

Albumy i zdjęcia

Prawdopodobnie większość obecnych wspomnień magazynujesz raczej na dysku przenośnym i kartach pamięci. Jednak wiele osób przechowuje stare zdjęcia i albumy na strychu - to wielki błąd. Jeśli nie chcesz, aby fotografie blakły i się niszczyły, zadbaj o lepsze miejsce dla nich. A szkoda byłoby stracić pamiątki, których w wielu przypadkach niestety nie da się odtworzyć.

Książki

Mole książkowe nigdy nie mają wystarczającej przestrzeni na książki - dobrze o tym wiem. Jeżeli jednak kochasz literaturę, nie skazuj jej na wygnanie. Przechowywanie papieru na strychu lub w piwnicy to nieuniknione (a na dodatek szybkie) jego zdewastowanie.

Książki, których nie chcesz już mieć w swoim domu, możesz oddać do biblioteki, domu dziecka lub pokusić się o sprawdzenie ich wartości, bo być może masz w swojej kolekcji jakieś „białe kruki” i możesz całkiem nieźle na nich zarobić. Jest sporo pozornie bezużytecznych rzeczy, na których można zarobić.

Zabawki

Wiele osób trzyma w tych pomieszczeniach również nieużywane zabawki. To częste przypadki - np. gdy jedno z dzieci już z nich wyrosło, a za jakiś czas planuje się kolejną pociechę. Pluszaki, gry, kolejki, lalki i inne gadżety są wtedy skazane na towarzystwo myszy, roztoczy i gwałtowne zmiany temperatury. Kiepski pomysł.

Co zrobić z niepotrzebnymi zabawkami? 4 pomysły

Dokumenty

Wynosisz na strych dokumenty, paragony, faktury i inne „papiery”? Bierz pod uwagę to, że gdy zajrzysz do nich za kilka miesięcy, wydruki mogą mocno wyblaknąć... A pamiętaj, że w większości przypadków podstawą do reklamacji odzieży czy sprzętu elektronicznego jest właśnie paragon.

