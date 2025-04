Jak wyczyścić pralkę?

Spis treści:

Reklama

Aby skutecznie wyczyścić pralkę, nie potrzebujesz specjalistycznych środków, choć oczywiście możesz po takie sięgać. Jednak warto pamiętać, że masz w domu specyfiki, które skutecznie pozbędą się zabrudzeń z pralki, ochronią ją przed niszczeniem, a także zapewnią twojemu praniu świeży zapach.

Podczas czyszczenia pralki pamiętaj o tym, aby robić to dokładnie - wykorzystaj patyczki do uszu, waciki, a także delikatne gąbeczki. Dzięki temu dokładnie usuniesz zarudzenia ze wszystkich zakamarków.

Musisz także regularnie dbać o szufladę na detergenty - zbierają się tam resztki płynów i proszków, dlatego podczas czyszczenia pralki wyjmij całą szufladę i umyj ją pod bieżącą wodą, używając do tego także patyczków i szczoteczek (może być stara szczoteczka do zębów).

Dlaczego z pralki brzydko pachnie?

Przyczyną brzydkiego zapachu z bębna pralki najczęściej są pozostałości proszków i płynów, które gromadzą się np. pod kołnierzem bębna. Sprzyja to powstawaniu pleśni i wydzielaniu nieprzyjemnego zapachu. Aby pranie znów pachniało świeżością, a nie tym, co znajduje się w pralce, wystarczy ją regularnie myć i co jakiś czas prać „na pusto”, czyli bez ubrań. Taki zabieg przeprowadzaj przynajmniej raz w miesiącu. Wówczas zamiast proszku warto zastosować ocet lub sodę.

Bardzo ważne dla zachowania czystości i neutralnego zapachu pralki jest to, aby zostawiać otwarte drzwiczki po każdym cyklu prania. Dzięki temu wilgoć nie będzie gromadzić się w pralce, łatwo odparuje, a ty nie będziesz czuć charakterystycznego zapachu stęchlizny.

Pamiętaj też, aby wywieszać pranie od razu po zakończeniu cyklu. Nie zostawiaj ich w pralce na kilka godzin, ponieważ może to doprowadzić do tzw. zgnicia nie tylko ubrań, ale także pralki. Ten zapach jest nieprzyjemny i wymaga ponownego prania.

Do czyszczenia pralki w naturalny sposób użyj połączenia octu, wybielacza, wody i ściereczki. Przekonasz się, że za ich pomocą twoja pralka będzie wyglądała jak nowa. Ocet przyda się także do uratowania zafarbowanego prania.

Czyszczenie pralki octem:

Włącz program pralki na pranie w pełnym cyklu. Wybierz wysoką temperaturę wody. Pamiętaj, że bęben pralki powinien być pusty.

W czasie, gdy pralka będzie wypełniała się gorącą wodą, wlej do zbiorniczka na proszek 2 szklanki octu . W ten sposób pozbędziesz się przykrego zapachu.

. W ten sposób pozbędziesz się przykrego zapachu. Pralka musi przejść przez cały cykl prania. Po zakończeniu ponownie nastaw ten sam program.

Wybierz drugi cykl. Tym razem pozostaw pusty zbiorniczek , aby woda dokładnie wypłukała bęben z resztek octu.

, aby woda dokładnie wypłukała bęben z resztek octu. Gdy pralka skończy pracować, wyjmij z niej szufladkę na proszek i płyn do płukania. Włóż ją do ciepłej wody i pozostaw na 30 minut.

Następnie umyj dokładnie zbiorniczek proszkiem lub płynem do czyszczenia. Dokładnie wypłucz i osusz. Włóż szufladkę do pralki.

proszkiem lub płynem do czyszczenia. Dokładnie wypłucz i osusz. Włóż szufladkę do pralki. Na koniec umyj wilgotną ściereczką gumę wokół otworu pralki. Zadbaj o to, aby ściereczka dotarła do najdalszych zakamarków. Skutecznie oczyścisz gumę roztworem z wybielacza (szklanka) i gorącej wody (3 szklanki).

wokół otworu pralki. Zadbaj o to, aby ściereczka dotarła do najdalszych zakamarków. Skutecznie oczyścisz gumę roztworem z wybielacza (szklanka) i gorącej wody (3 szklanki). Następnie wytrzyj gumę jeszcze raz, ale tylko wodą.

fot. Jak wyczyścić pralkę/Adobe Stock, Sergey

Zastosowania sody oczyszczonej w domu są niezliczone. Doskonale sprawdza się podczas domowych porządków. Możesz ją wykorzystać także do wyczyszczenia całej pralki - bębna w środku i wszystkich jej elementów.

Czyszczenie pralki octem:

Czyszczenie pralki sodą to bezpieczna metoda , która pozwoli ci pozbyć się zarówno bakterii i pleśni, jak i odkamienić ją.

, która pozwoli ci pozbyć się zarówno bakterii i pleśni, jak i odkamienić ją. Pierwszym krokiem jest dokładne wyszorowanie szufladki na proszek . Idealnie byłoby ją wyjąć, ale jeśli nie możesz tego zrobić, użyj np. starej szczoteczki do zębów. Za pomocą szczoteczki dotrzesz w najgłębsze zakamarki.

. Idealnie byłoby ją wyjąć, ale jeśli nie możesz tego zrobić, użyj np. starej szczoteczki do zębów. Za pomocą szczoteczki dotrzesz w najgłębsze zakamarki. Następnie do szufladki wsyp sodę oczyszczoną . Użyj 1 dużej porcji lub 2 standardowych torebek.

. Użyj 1 dużej porcji lub 2 standardowych torebek. Włącz najdłuższy program prania, ustawiając temperaturę na 90 stopni Celsjusza. Jeśli twoja pralka nie posiada takiego, ustaw najwyższą możliwą.

fot. Jak wyczyścić pralkę domowymi sposobami/Adobe Stock, ABCreative

Inną skuteczną i szybką metodą, by wyczyścić pralkę, jest zastosowanie tabletek do zmywarki. Wystarczy, że do pustego bębna wrzucić 2 tabletki i nastawisz urządzenie na temperaturę 60 st. C. Tabletka do zmywarki zadba o wszystkie elementy pralki i sprawi, że będą błyszczące i wolne nie tylko od zabrudzeń, ale także np. od rdzy. Po takim zabiegu pralka będzie czysta, pachnąca i zdezynfekowana. Możliwe jest też czyszczenie piekarnika za pomocą tabletek do zmywarki.

Czasem w gumie, która otacza bęben, zbierają się charakterystyczne zabrudzenia, nazywane szlamem. Aby go usunąć (nie tylko z gumy, ale także z wnętrza bębna), możesz wykorzystać wybielacz. Wlej go do szuflady na detergenty i puść pranie na wysokiej temperaturze. Te zabrudzenia, które widzisz, możesz usunąć ręcznie przy pomocy mokrej ściereczki i patyczków kosmetycznych.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 02.06.2021

Reklama

Czytaj także: Czyszczenie grilla

Jak wyczyścić ekspres do kawyJak wyczyścić żelazko