Wydawać by się mogło, że będąc właścicielem nieruchomości, większość kwestii związanych z jej wyglądem i otoczeniem należy do naszej decyzji. Nic bardziej mylnego! Wiele elementów obejścia naszego domu i samego budynku podlega bardzo restrykcyjnym normom. Jedna z nich dotyczy... skrzynki na listy.

Reklama

Kara za brak skrzynki na listy

Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że brak skrzynki na listy należącej do naszego adresu jest karalne. Grzywną w wysokości nawet 10 tys. złotych. W końcu to do skrzynki trafiają wszelkie pisma urzędowe i państwowe. Regulacje dotyczące tej kary zostały ustanowione na nowo 10 kwietnia 2021 roku.

Co ciekawe, karany mandatem jest także brak numeru domu na budynku. Władze mogą za ignorowanie tej regulacji zażądać 250 zł. Wiele osób o tym zapomina lub uważa za niezbyt ważną kwestię. Niestety, może ich to słono kosztować.

Naszym obowiązkiem jest także utrzymanie obejścia domu w porządku, uregulowanie kwestii wywozu śmieci, a zimą odśnieżanie chodnika przylegającego do posesji. Jeśli zapomnimy o tych rzeczach, grozi nam nawet 1500 zł grzywny.

A co w kwestii właścicieli mieszkań? Tutaj za część kwestii związanych z obejściem odpowiada spółdzielnia, co jest znacznym odciążeniem. Restrykcje dotyczą głównie wyrzucania śmieci oraz zachowania na balkonie. Za grillowanie na balkonie grozi np. kara w wysokości 1500 zł.

Reklama

Czytaj także:

Właściciel domu oddał najemcy 3-miesięczny czynsz. 74-latek wszystkie pieniądze przeznacza na leczenie żony

Dom „człowieka-kreta” z Hockney sprzedany. Wykopał pod nim wiele metrów tuneli

Przez własną chciwość nie chciała sprzedać działki miastu. Dziś jej dom stoi... na środku autostrady