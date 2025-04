Ministerstwo Edukacji Narodowej zapewniło, że od 1 września uczniowie wrócą do nauki stacjonarnej, a szkoły znów będą otwarte. Mimo tego, że rząd przekonuje, że będzie to bezpieczne i nie wpłynie negatywnie na liczbę nowych zakażeń koronawirusem, rodzice nie są tego pewni. Wielu z nich boi się wysłać swoje dzieci do szkół i narazić je na ewentualny kontakt z kimś chorym na Covid-19. Niestety, chęć zatrzymania pociechy w domu może skończyć się jeszcze gorzej.

Rodzice nie mogą zostawić dziecka w domu po 1 września

Jak informuje „Rzeczpospolita”, nie będzie można zostawić dziecka w domu w obawie przed koronawirusem. Ministerstwo Edukacji Narodowej postawiło sprawę bardzo jasno. Rodzic może nie posłać dziecka do szkoły tylko wtedy, gdy w domu znajduje się członek rodziny objęty kwarantanną lub jest to uzasadnione chorobami dziecka, w tym objawami infekcji dróg oddechowych lub chorobą przewlekłą.

Nie ma więc możliwości, by rodzic bez spełnienia jednego z powyższych warunków, zostawił ucznia w domu tylko i wyłącznie ze względu na obawę przed Covid-19. Jeśli postanowi to jednak zrobić, musi liczyć się z poważnymi konsekwencjami prawnymi.

Według „Rzeczpospolitej” może to bowiem zostać ocenione przez kuratorium oświaty jako brak realizacji obowiązku szkolnego. W takiej sytuacji, przepisy prawa oświatowego mówią, że w razie nieusprawiedliwionej nieobecności dziecka w szkole przez co najmniej pół miesiąca, rodzic może zostać ukarany grzywną do 10 tys. zł. Obowiązek szkolny dotyczy dzieci od 7. do 18. roku życia.

Reżim sanitarny w szkołach od 1 września

Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski przyznał podczas jednej z konferencji prasowych, że rząd zrobi wszystko, by uczniowie mogli wrócić do szkół bez obaw o zdrowie swoje i bliskich. Sanepid i politycy wspólnie opracowują nowe zasady sanitarne dla placówek oświatowych.

1 września uczniowie wracają do szkół. A my robimy wszystko, by uczyli się w bezpiecznych warunkach. Przygotowujemy rozwiązania – wytyczne sanitarne i rozwiązania prawne, które pozwolą odpowiednio zareagować i podjąć właściwe decyzje, gdy pojawi się ognisko zakażenia – powiedział minister Dariusz Piontkowski podczas konferencji prasowej

Jak wstępnie poinformowały MEN i GIS, podczas zajęć szkolnych konieczne będzie przestrzeganie następujących zasad:

częste mycie rąk,

ochrona podczas kichania i kaszlu,

unikanie dotykania oczu, nosa i ust,

obowiązkowe zakrywanie ust i nosa przez osoby trzecie przychodzące do szkoły lub placówki,

regularne czyszczenie pomieszczeń.

Wszystkie aktualne informacje o obowiązujących w szkołach zasadach przeczytasz na gov.pl.

