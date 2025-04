Już kilka tygodni temu opinię publiczną zaelektryzowała wiadomość o dofinansowaniu, które miało 2 cele - ratować polską turystykę, która mocno ucierpiała na obostrzeniach związanych z epidemią, a także wspomóc domowe budżety, nadszarpnięte podwyżkami cen i redukcjami etatów.

Każdy pracownik na etacie miał rzekomo otrzymać 1000 złotych, jak spekulowano - w formie przedpłaconego kuponu. Pieniądze nie mogłyby być wykorzystane na dowolny cel, a wyłącznie na wyjazdy wypoczynkowe.

Temat dofinansowania na pewien czas przycichł. Pojawiały się głosy, że były to tylko puste obietnice, których nie da się zrealizować, bo budżet państwa zwyczajnie by tego nie wytrzymał.

Dla tych, którzy mają dzieci: 500+ zamiast 1000+

Serwis money.pl dotarł jednak właśnie do szczegółów sprawy. Kwota bonu turystycznego zostanie zmniejszona o połowę - będzie to 500 złotych, a nie 1000. To jednak nie wszystko - pieniądze trafią do rodzin z dziećmi, a nie do wszystkich etatowych pracowników.

Andrzej Duda poinformował o zmianach podczas wiecu wyborczego w Stalowej Woli:

- Bon turystyczny będzie emitowany jak 500+. To będzie 500 zł, które trafi do polskich rodzin na każde dziecko, na potrzeby wypoczynku turystycznego - na wyjazdy, kolonie, wczasy. Wszystko z tym związane.

Money.pl informuje, że program ruszy najwcześniej pod koniec lipca. Wnioski o dopłatę będą rejestrować rodzice w podobny sposób, jak wnioski o standardowe świadczenie 500+. W przypadku niepełnosprawnych dzieci, dodatkowe 500+ otrzyma nie tylko dziecko, ale również opiekun.

Jak wszystko będzie funkcjonować w praktyce i skąd wiadomo, że pieniądze beneficjenci przeznaczą tylko na wypoczynek? Świadczenie będzie mieć formę dedykowanego kodu elektronicznego, ważnego prawdopodobnie do końca 2021 roku. Nie jest jasne, czy będzie można z niego skorzystać we wszystkich punktach, czy tylko skorzystać z wykazu objętego ściśle programem. Szczegóły poznamy w najbliższych dniach.

