Biskupi zachęcają do procesji eucharystycznych wokół kościołów i prywatnej adoracji Najświętszego Sakramentu w świątyniach.

Reklama

Procesja Bożego Ciała na nowych zasadach

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej jest potocznie nazywana „Bożym Ciałem” i wiąże się z procesją, w której uczestniczą setki wiernych, przechodząc ulicami miast modląc się przy czterech ołtarzach. Przygotowania trwają tygodniami, ale zważywszy na tegoroczny stan pandemii w Polsce Kościół musiał zmienić obrządek tego święta, które przypada na 11 czerwca 2020 r. Są już wytyczne.

Choć jest to ważna manifestacja wiary, to jednak zawsze istnieje niebezpieczeństwo, że sam jej bohater - Jezus Chrystus ukryty w Najświętszym Sakramencie może pozostać trochę w cieniu orkiestr, sztandarów, wstążek, sypania kwiatów. Może zatem Opatrzność Boża chce, abyśmy przeżyli w tym roku ten dzień w ciszy swoich świątyń; abyśmy na chwilę odwiedzili Jezusa Chrystusa obecnego w Najświętszym Sakramencie, czy zastanowili się nad postawą naszych serc - na ile są gotowe na spotkanie z Bogiem w komunii świętej - powiedział ks. dr Szoplik.

Procesja Bożego Ciała w diecezjach

Każda archidiecezja ma za zadanie przed 11 czerwca ogłosić zalecenia i wskazówki co do przebiegu uroczystości. Proboszczowie muszą się do nich dostosować. Część diecezji już poinformowała wiernych czy i jak będzie wyglądać procesja Bożego Ciała. Warto sprawdzić jak planowane są uroczystości w twojej parafii, jeśli wybierasz się na mszę oraz procesję.

Archidiecezja poznańska

Abp Stanisław Gądecki w komunikacie napisał, że na terenie archidiecezji poznańskiej nie będą organizowane uliczne procesje Bożego Ciała. Kształt obchodów ma zależeć jednak od diecezji.

możliwa będzie procesja eucharystyczna wokół kościoła .

. zaleca się, by odbyło się kilka procesji z uwagi na zachowanie limitu 150 uczestników zgromadzeń poza świątynią.

Archidiecezja wrocławska

Metropolita wrocławski poprosił, aby wiernych zapraszać w godzinach popołudniowych na nabożeństwa eucharystyczne i zachować tradycję procesji przez 8 dni od uroczystości czwartkowych

Archidiecezja krakowska

Abp Marek Jędraszewski wydał komunikat, w którym pisze, że istnieje możliwość zorganizowania tradycyjnych procesji eucharystycznych i zachęcił proboszczów, aby organizowali procesje Bożego Ciała do czterech ołtarzy.

Wiernych natomiast gorąco zachęcam do włączenia się w przygotowania do procesji oraz do licznego w nich udziału. Konieczne jest utrzymywanie odpowiednich odległości między uczestnikami procesji (minimum 2 metry) lub zasłanianie ust i nosa - powiedział.

Diecezja łomżyńska

Ordynariusz łomżyński bp Janusz Stepnowski zachęcił, aby po mszy św. stworzyć zebranym możliwość popołudniowej adoracji Najświętszego Sakramentu w świątyni, połączonej z sakramentem pokuty.

Reklama

Inne przydatne informacje: Dni wolne od pracy 2020Długie weekendy 2020 - kiedy warto planować urlopNiedziele handlowe 2020