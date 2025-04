Dezorganizacja jest jedną z głównych przyczyn stresu. Dla niezorganizowanych osób życie, to ciągła walka z czasem. W pracy to nieustanne żonglowanie między terminami, upływającym czasem i licznymi obowiązkami. Takie osoby nawet w życiu prywatnym nie są w stanie poradzić sobie z organizacją. Zawsze się spóźniają i mają w domu bałagan, bo zabrakło im czasu, żeby zrobić porządki. Ciągle szukają kluczy, telefonu czy okularów. W takim chaosie nie da się prawidłowo funkcjonować.

Jesteś gotowa, żeby wziąć życie w swoje ręce? Chcesz zrobić w nim porządek? Istnieje kilka wskazówek, które pozwolą ci osiągnąć upragniony cel. Zobacz, jakie zasady wprowadzić w życie, aby być bardziej zorganizowaną.

1. Rób listę rzeczy do zrobienia

Nigdy nie możesz niczego dokończyć i zarywasz noce, aby nadrobić zaległości. Zawsze rób listę rzeczy, które musisz zrobić w ciągu dnia. Dzięki temu będziesz ściśle trzymała się planu i nie pozwolisz sobie na bezsensowne marnowanie czasu.

Rozbij zadania na mniejsze czynności, np. sprzątanie w domu jest zbyt ogólne. Takie zadanie najprawdopodobniej zajmie ci większą część dnia. Dlatego na swojej liście napisz: posprzątać w szafie, wynieść śmieci, umyć okna lub zrobić pranie. Dzięki temu będziesz w stanie szybciej realizować zadania, a to ma również działanie mobilizujące.

2. Niech wszystko ma swoje miejsce

Zastanawiałaś się kiedyś, dlaczego zawsze szukasz telefonu, kluczy lub portfela? Najprostszym sposobem na uniknięcie takich sytuacji jest odkładanie ich zawsze na miejsce. Zaoszczędzone w ten sposób minuty będziesz mogła wykorzystać na coś bardziej pożytecznego.

W przedpokoju wygospodaruj szufladę lud postaw mały koszyk, do którego po wejściu do domu będziesz wrzucała klucze, kluczyki od samochodu, dokumenty czy portfel. Będziesz zaskoczona, jak taka mała rzecz ułatwi ci życie. Sprawi, że nie będziesz musiała w pośpiechu biegać po domu i denerwować się, że znów jesteś spóźniona na ważne spotkanie.

3. Szybko podejmuj decyzje

Organizacja wymaga szybkiego podejmowania decyzji. Nie ma znaczenia czy chodzi tutaj o sprzątanie w szafie, czy ważny projekt w pracy.

Zorganizowani ludzie szybko dokonują wyborów i są w stanie się ich trzymać. Podczas gdy perfekcjoniści chcą, żeby wszystko było idealne, ludzie zorganizowani zadowalają się, kiedy coś jest dobre. Taka umiejętność pozwala im wyznaczyć priorytety, a to przenosi się na mądre i skuteczne zarządzanie swoim czasem.

4. Unikaj bałaganu

Pamiętasz, co mówiłyśmy o szybkim podejmowaniu decyzji? To doskonała okazja, by tę zasadę wprowadzić w życie. Bałagan w twoim najbliższym otoczeniu to kolejna rzecz, która cię ogranicza i sprawia, że tracisz cenny czas. Zabierz się w końcu do posprzątania w szafie, do której od jakiegoś czasu tylko wpychasz rzeczy. W tym czasie postaraj się odpowiedzieć na pytanie, czy wszystkie bluzki, które masz, są ci potrzebne. Wyrzuć wszystkie, których nie miałaś na sobie od 1-1,5 roku. Poukładaj w porządku, który będzie dla ciebie jasny i zrozumiały.

Jak wyglądają twoje szuflady? Jeżeli masz problem z organizacją przestrzeni to kup specjalne przegródki do szuflad, które znajdziesz w każdym sklepie z wystrojem wnętrz. Dzięki temu będzie ci łatwiej opanować ten chaos. Do łazienki kup koszyki i powstawiaj do nich kosmetyki. Dzięki temu nie będą walać się, gdzie popadnie. Oczywiście tych przykładów jest bardzo dużo. Spróbuj! Po tygodniu zrozumiesz, o czym mówimy!

5. Doceniaj innych

Wydaje ci się, że zorganizowani ludzie mają nadludzką moc i są w stanie zrobić wszystko? To tylko dlatego, że pracują mądrzej od ciebie. Oni doskonale zdają sobie sprawę, że nie są w stanie wykonać wszystkiego samodzielnie. Dlatego powierzają część swoich obowiązków innym osobom.

Najlepszym przykładem są tutaj obowiązki domowe. Nie staraj się wszystkiego robić sama. Dzieci mogą same sprzątać w swoich pokojach i wyrzucać śmieci, a mąż doskonale poradzi sobie z odkurzaniem, prasowaniem czy gotowaniem. Nie udowadniaj, że jesteś w stanie poradzić sobie ze wszystkim sama. Oczywiście, że jesteś, ale dlaczego chcesz wszystko brać na swoje barki?

Będziesz zaskoczona, ile możesz zrobić z czasem, który zaoszczędzisz dzięki takim zmianom. Pamiętasz, jak to jest wypić w spokoju kawę i poczytać książkę przed snem? Bez obaw. Niebawem będziesz mogła sobie to przypomnieć.

