Kluczem do kariery nie jest tylko ciężka praca, chociaż bez niej trudno jest wzbić się na sam szczyt. O tym, czy odniesiesz zwycięstwo, czy wielką porażkę, decydują twoje nawyki, zwyczaje, a nawet wygląd. Poznaj 5 zachowań, przez które nigdy nie odniesiesz sukcesu i postaraj się omijać je szerokim łukiem. Jeśli to zrobisz, twój rozwój osobisty nabierze tempa.

1. Problem z komunikacją

Jesteś zbyt nieśmiała, nie potrafisz wyrażać swojego zdania i na wszystko się zgadzasz, bo chcesz być miła? To poważny błąd. Sukcesy odnoszą ludzie wyraźni, mający własne zdanie i umiejący go bronić. Kolejnym problemem komunikacyjnym, który oddala od sukcesu, jest mowa ciała, a raczej problem z nią. Stale założone ręce, niezadbany wygląd oznaczający strach, garbienie się, czy unikanie kontaktu wzrokowego dla twojego szefa, czy rozmówcy oznaczają jedno – "ta osoba skazana jest na klęskę"! Jeśli chcesz uniknąć biznesowego fiaska, opanuj mowę ciała do perfekcji.

2. Ciągle narzekanie

Ciągłe hejtowanie obowiązków, szefa, pracy i życia to nie syndrom bogaczy. To raczej cecha nieudaczników, którzy swoje frustracje przelewają na wszystko, co znajduje się wokół nich. Ludzie silni tak nie robią. Nawet jeśli masz słabszy dzień, to postaraj się, aby wszyscy w biurze o tym nie wiedzieli. Zamiast fali narzekania, idź po pracy na spacer lub zrelaksuj się.

3. Brak kapitału społecznego

W interesach liczą się...? Nie, nie tylko pieniądze! Liczą się znajomości, pięknie określane kapitałem społecznym. To dlatego poznawaj ludzi z branży i nie tylko. Nigdy nie wiesz, kiedy dane relacje ci się przydadzą. Okej, brzmi trochę materialistycznie, ale prawda jest taka, że dziś bez kontaktów, trudno jest załatwić jakieś interesy. I najważniejsze – pod żadnym pozorem nie pal za sobą mostów. Nie zrażaj do siebie ludzi, z byłym pracodawcą i współpracownikami utrzymuj pozytywne relacje, bo nigdy nie wiesz, kiedy spotkasz ich na swojej zawodowej ścieżce.

4. Niezadbany wygląd

Jak cię widzą, tak cię piszą. Strój ma ogromne znaczenie, szczególnie, że żyjemy w czasach, w których obraz i to, co wizualne ma piorunujące znaczenie. Wygnieciona koszula, brudne buty, porwane rajstopy czy rozmazany, wczorajszy (sic!) makijaż to nie opis człowieka sukcesu, a osoby, która na czole wypisane ma zdanie "Jestem skazana na porażkę! Wielką, przygnębiającą klęskę!". Podejrzewam, że nie chciałabyś mieć takiego napisu na twarzy. Zatem do roboty! Trochę wysiłku, dobór garderoby i odpowiednie kosmetyki mogą zdziałać cuda (chociaż pamiętaj, że kompetencji nie da się kupić w galerii handlowej).

5. "Co inni powiedzą?"

"Co inni powiedzą?" A co cię to obchodzi? Nie przejmuj się opinią innych! Pokaż, że jesteś samodzielna i silna, a komentarze, które ktoś wygłasza za twoimi plecami, spływają po tobie jak po kaczce. Podejmuj decyzje zgodne z tym, co mówi ci intuicja i zawsze rób wszystko tak, aby konsekwencje twoich wyborów były pozytywne dla ciebie.