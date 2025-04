W pracy spędzamy większą część swojego życia. To dlatego twoje biurko powinno być spersonalizowane i idealnie dopasowane do twoich potrzeb. Zobacz, jakie gadżety powinny się na nim znaleźć, aby 8 godzin w firmie, upłynęły ci miło i owocnie.

Poznaj 5 zasad, dzięki którym uzyskasz idealne biurko

1. Kalendarz

To gadżet, bez którego nie obędzie się żaden zorganizowany człowiek. Jeśli na twoim biurku pojawi się kalendarz, inni współpracownicy na pewno uznają cię za osobę konkretną i ułożoną. Dodatkowo notatnik z dniami tygodnia to doskonały sposób na zaplanowanie sobie pracy, co pomaga, szczególnie jeśli nie narzekasz na nudę.

2. Tablica korkowa

To też sposób na doskonałą organizację, ale i na zmotywowanie się do działania. Tablicę możesz powiesić na ścianie przy biurku i umieszczać na niej karteczki z ważnymi sprawami, które powinnaś zrobić w najbliższym czasie lub motywacyjne zdania.

Zobacz, jak ustawić biurko w pracy

3. Kubek na długopisy i ołówki

Nie lubisz nieporządku, często gubisz długopisy, a porozrzucane ołówki doprowadzają cię do szału? Zamiast denerwować się na własne bałaganiarstwo, kup sobie kubeczek, słoik lub przybornik na akcesoria biurowe.

4. Słuchawki

Jeśli tylko twoja praca pozwala ci na słuchanie muzyki, kup sobie słuchawki, które zawsze będą czekały na ciebie na biurku. Nic przecież tak nie uprzyjemnia pracy, jak dźwięki ulubionych utworów, które zawsze doprawiają nastrój.

5. Osobisty odstresowywacz

Dla jednych może to wydawać się dziecinne, ale optymistyczny napis lub motywujący obrazek potrafią postawić człowieka na nogi i sprawić, że niezależnie od nastroju, czy pogody, będzie w stanie zrealizować swoje zadania w 100%. Jeśli jesteś typem o słabych nerwach, koniecznie zadbaj o piłeczki odstresowujące, które można ściskać i gnieść do woli, gdy współpracownicy dają w kość.