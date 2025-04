Przed zimą w domu dobrze jest wykonać zawsze kilkanaście prac, które ostatecznie zamkną sezon letni. Niektóre z tych obowiązków często błędnie odkładasz np. na okres przed Bożym Narodzeniem, kiedy zajęć i tak jest aż za dużo. Mycie okien, obrócenie materaca, schowanie mebli ogrodowych czy przygotowanie zimowych ubrań to tylko niektóre czynności z tej listy. Zobacz, co jeszcze warto zrobić przed zimą.

Na pewno raz na jakiś czas myjesz szyby, ale czyszczenie ram zostawiasz sobie na kilka okazji w roku. Warto zrobić to właśnie teraz - szorowanie okien przy mrozie nie jest zbyt przyjemne. Wybierz termin, kiedy słońce nie operuje mocno. Wówczas mogą pojawiać się smugi na szybach. Ramy okienne najpierw przetrzyj wilgotną szmatką, a dopiero później użyj detergentu.

Każdego dnia zbiera się na nich kurz, pył i inne zabrudzenia z zewnątrz. Najpierw musisz je usunąć, aby móc dobrze wyczyścić ramy i wszelkie szczeliny. Możesz także użyć odkurzacza z końcówką typu mała szczoteczka.

fot. Jesienne porządki: mycie okien/Adobe Stock, Alexander Raths

Sypialnię, podobnie jak resztę domu sprzątasz w miarę regularnie, jednak są rzeczy, które zostawiasz zwykle na wiosnę i jesień. Przede wszystkim jest to dokładne wyczyszczenie materaca. Możesz zrobić to samodzielnie lub zamówić profesjonalną usługę prania materacy. W takiej sytuacji możesz poprosić także o dokładne wypranie kanapy, foteli i dywanów.

Nie wszyscy pamiętają o tym, że materac warto obrócić na drugą stronę 2 razy do roku (jeżeli posiada takie same właściwości z obu stron - warto zapytać o to w sklepie). Najlepiej robić to przy okazji wiosennych i jesiennych porządków. Obracanie ma na celu wydłużenie trwałości materaca.

Pościel zmieniasz na pewno często, ale co z praniem kołder i poduszek? Zrób to, póki na zewnątrz jest jeszcze ciepło. Poduszki i grube, zimowe kołdry bywają złośliwe i zdarza się, że mogą wysychać przez kilka dni.

Trudno znaleźć osoby, które nie lubiłyby spędzania jesiennych i zimowych wieczorów pod cieplutkim kocem. Jeśli nie używasz swoich koców przez całą wiosnę i lato, jesienią zawsze warto je odświeżyć, nawet jeśli czekały w czystej szufladzie. Wypierz je, wysusz i zaaranżuj na kanapie lu fotelu.

Przełom lata i jesieni to idealny moment na zmianę całej garderoby. Schowaj letnie sukienki i wakacyjne koszulki. Chłodniejsze dni świadczą o tym, że lato ostatecznie odeszło. Szorty, stroje kąpielowe i inne letnie ciuchy upierz, wyprasuj i odłóż na najwyższą półkę w szafie (lub do pawlacza). Przechowywanie nieświeżych ubrań jest nierozsądne - jeśli po kilku miesiącach odkryjesz plamę, na pewno się jej już nie pozbędziesz.

Wyjmij też płaszcze, kurtki oraz wyciągnij swetry na przód półek. Pamiętaj także, aby przejrzeć jesienne ubrania i sprawdzić, które z nich wymagają odświeżenia w pralni lub u krawca. Nawet jeśli po poprzedniej zimie uprałaś wszystkie cieplejsze ubrania, teraz zrób to ponownie. Z pewnością są już niezbyt świeże po pół roku przechowywania ich w szafie.

fot. Jesienne porządki w garderobie/Adobe Stock, Alliance

Rozmrażanie lodówki to chyba najbardziej znienawidzona czynność domowa. Trzeba jednak robić to 2 razy do roku. Oto kolejna praca, którą najlepiej wykonać wiosną i jesienią - przed Bożym Narodzeniem zawsze szkoda mi na to czasu, zresztą w lodówce piętrzą się już sterty jedzenia i misja staje się o wiele trudniejsza. Około 2 razy do roku warto także umyć kafelki w kuchni i łazience. To obowiązek, na który możesz nie mieć czasu przed Bożym Narodzeniem, dlatego dokładnie wyszoruj kafle jesienią, aby cieszyć się czystym mieszkaniem przez kolejne miesiące. Oczywiście bieżące zabrudzenia oraz podłogi czyść regularnie.

Meble stojące na balkonie lub w ogrodzie powinny być na zimę dobrze zabezpieczone. Nie mogą pozostać na zewnątrz, bo na pewno się zniszczą! Należy je przenieść do schowka, piwnicy lub garażu. Przedtem trzeba je wyczyścić - plastikowe umyć wodą z szarym mydłem, wiklinowe ciepłą wodą z dodatkiem soli, a drewniane specjalnym płynem do mycia drewna.

Dodatkowo przed zimą warto schować wszystkie kwiaty, które nie tolerują zimna oraz usunąć te, które były hodowane jako sezonowe. Jeśli masz przed domem grill lub kominek, który może ogrzewać także taras, dokładnie je umyj. Grill schowaj do piwnicy, a kominek szczelnie zamknij. Nie zapomnij także o zamówieniu usługi przeglądu i czyszczenia komina, jeśli masz tradycyjny piec.

fot. Jesienne porządki na zewnątrz/Adobe Stock, Alena

Podczas sprzątania domu nie zapomnij także o wyczyszczeniu wszystkich klamek. Oczywiście warto robić częściej, niż tylko jesienią. Jest jednak duże prawdopodobieństwo, że zapomnisz o tym w szale przedświątecznych porządków. Zrób to już teraz!

Jeśli boisz się, że pogubisz się w ilości rzeczy do zrobienia, przygotuj listę i odhaczaj wszystkie wykonane czynności. Nie zapomnij puścić ulubionej muzyki lub audycji radiowej. Jesienne porządki naprawdę mogą być przyjemnością.

Tekst na podstawie artykułu Weroniki Kwaśniak opublikowanego pierwotnie 10.10.2016

