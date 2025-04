Wyniki badań japońskich naukowców potwierdzają doniesienia o tym, że mężczyźni częściej umierają z powodu COVID-19, choć wyjątkiem jest Korea Południowa. Tam to kobiety stanowiły większość pacjentów oddziałów zakaźnych.

Reklama

Tym razem jednak skupiono się na szczegółowym profilu hospitalizowanego pacjenta, porównując go do pacjenta hospitalizowanego z powodu grypy. Co się okazało?

Pacjenci hospitalizowani z powodu COVID-19 są zdrowsi i młodsi

W kontekście ciężkiego przebiegu COVID-19 wymagającego hospitalizacji lub zakończonego śmiercią pacjenta, dużo mówi się na temat tzw. chorób współistniejących. Okazuje się jednak, że w porównaniu z pacjentami hospitalizowanymi z powodu grypy, to ci drudzy mają ich więcej i są one częstsze.

Badanie przeprowadzone przez naukowców z Observational Health Data Sciences and Informatics objęło w sumie ponad 34 tysiące pacjentów z 3 krajów (USA, Hiszpanii i Korei Południowej). Dane na ich temat porównano z prawie 85 tysiącami chorych na grypę sezonową. Artykuł na temat przeprowadzonych badań ukazał się na łamach Nature.

We wszystkich dostarczonych bazach danych odnotowano stałe różnice w częstości występowania chorób układu oddechowego, chorób układu krążenia i demencji, z których każdy był częstszy wśród osób hospitalizowanych z powodu grypy. - czytamy w artykule.

Pacjenci hospitalizowani w tych krajach z powodu COVID-19 to głównie mężczyźni w wieku 60-75 lat. W przypadku grypy do szpitala trafiały w większości kobiety starsze w jeszcze bardziej zaawansowanym wieku.

Autorzy badania podkreślają, że choć wielu pacjentów hospitalizowanych z powodu COVID-19 miało inne schorzenia, byli oni w lepszym ogólnym stanie zdrowia niż ci, którzy w ostatnich latach leczeni byli z powodu grypy.

Reklama

Czytaj więcej informacji:

Czy 1 i 2 listopada pójdziesz na cmentarz? Zdaniem dr. Grzesiowskiego powinny zostać zamknięte

Od soboty maseczki obowiązkowe w całym kraju. Morawiecki: „Strefa żółta jest rozszerzona na cały kraj”

Czy można mieć koronawirusa (COVID-19) bez gorączki?

Koronawirus a ciąża. Najważniejsze fakty na temat COVID-19 w ciąży