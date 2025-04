Szukasz niedrogiego minimalistycznego regału, który pozwoli wyeksponować najmodniejsze dodatki w twoim mieszkaniu? Zajrzyj do sklepów KIK - kupisz tam dwuelementowy regał w kształcie sześcianu za 34,99 złotych.

Regały ścienne Kik

Regały wykonane są z płyty MDF. Mają modny kształt sześcianu, który nawiązuje do minimalistycznych, nowoczesnych wnętrz.

Dostępne są w 2 kolorach: białym i antracytowym (ciemnoszarym). Kosztują 34,99 zł za 2 sztuki (cena jednego regału to: 17,50 zł). Mają wymiary 37 cm x 27 cm x 10 cm głębokości.

Regały możesz wieszać samodzielnie albo zestawiać w grupach. Świetnie będą wyglądały na gładkich ścianach i tych pokrytych wzorzystą tapetą w kwiatowe motywy lub paski.

fot. regał ścienny KIK/materiały prasowe

Na regałach możesz ustawić ulubione rośliny - świetnie będą prezentować się szczególnie w złotych metalowych osłonkach IKEA (kupisz je od 5 zł), szklane i ceramiczne wazony np. ceramiczny wazon z Pepco za 15 zł oraz świece i świeczniki - w tym sezonie stawiaj na długie świeczki w pastelowych kolorach (świece w odcieniu lawendowym kupisz w IKEA za 9,99 zł za zestaw).

Co jeszcze znajdziesz w nowej kolekcji Kik?

W najnowszej kolekcji sklepów KIK znajdziesz urocze, szklane puzderka w cenie 12,99 zł oraz modne metalowe stoliki z różowym blatem za 79,99 zł. Hitem jest również stołek z plecionym siedziskiem za 69,99 zł i łapacz snów wykonany ze sznurków za 19,99 zł - idealne dodatki do salonu w stylu boho.

Kik to niemiecka sieć dyskontów. Ma ponad 3500 sklepów w całej Europie i jest reprezentowane w 11 krajach. W sklepach KIK kupisz nie tylko dodatki do wnętrz i mebli, ale również odzież, obuwie i torebki, a także całe mnóstwo gadżetów i akcesoriów do prac plastycznych.

