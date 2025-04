Aksamitne, smokingowe, w pepitkę i w zwierzęce wzory - takie marynarki będą modne jesienią i zimą 2019/2020. Projektanci są zgodni, w trendach jest elegancja w bardzo kobiecym wydaniu. Szykujesz się, by odświeżyć garderobę na nowy sezon? Radzimy, co warto kupić!

Najmodniejsze marynarki jesień-zima 2019/2020:

Zmysłowy i elegancki aksamit znalazł się wśród najbardziej pożądanych tkanin w tym sezonie. Zanalazł się wśród najważniejszych trendów jesieni i zimy 2019/2020.

Doskonale skrojona marynarka z tego materiału będzie idealna na wieczorne wyjście. Możesz ją nosić z innymi atrybutami wielkich wyjść: cekinami, okazała biżuterią i seksownymi koronkami. Preferowane kolory to: nieśmiertelna czerń, głęboki odcień zieleni, wyrafinowane bordo oraz nieoczywisty granat.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree/ Od lewej: Blumarine, Elie Saab, Fendi

Smoking w kobiecym wydaniu to propozycja dla kobiet, które lubią modę z nutką nonszalancji. To delikatny powiew klimatów vintage, lat 20. i ery potańcówek. Projektanci proponują, by nosić je na wieczorne wyjścia, ale... naszym zdaniem, mogą być ciekawą odmianą również na co dzień. Rewelacyjnie odświeżą również nudny biurowy mundurek.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree/ Od lewej: Dolce&Gabbana, Dolce&Gabbana, Elie Saab

Kolejna propozycja na wieczór! Wszak sezon jesienno-zimowy to również czas świąt, sylwestra i karnawału. Okazji do imprez nie zabraknie. Nic dziwnego, że w kolekcjach wielu światowych domów mody pojawiły się marynarki z cekinami, które rewelacyjnie mienią się wieczornych światłach.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree/ Od lewej: Celine, Elie Saab, Emporio Armani

Wyglądają jakby były co najmniej dwa rozmiary za duże lub... pożyczone od twojego faceta. Oversize nie wychodzi z mody, lecz w tym wydaniu nie ma nic wspólnego z nieco niechlujnymi, rozciągniętymi swetrami. Przeciwnie, marynarki są świetnie skrojone, dwurzędowe i bardzo eleganckie.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree/ Od lewej: Balenciaga, Dior, Isabel Marant

Pepitka wraca do łask! Ten klasyczny print, który niegdyś na salony wprowadziła Coco Chanel, znów jest w trendach. Pojawił się w wielu kolekcjach na nowy sezon. Można go nosić w wydaniu konserwatywnym lub awangardowym, dając się nieco ponieść modowej fantazji.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree/ Od lewej: Balmain, Dolce&Gabbana, Gucci

... lub z krótkimi rękawkami. Z powodzeniem zastąpią eleganckie bluzki i topy. Powinny być doskonale skrojone, by podkreślać walory kobiecej sylwetki, lecz z zachowaniem klasy. Noś je na wielkie wyjścia w duecie ze spodniami garniturowymi i niebotycznie wysokimi szpilkami.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree/ Od lewej: Dolce&Gabbana, Alexander McQueen, Ziad Nakad

Animal print to niekwestionowany hit sezonu! Jesienią i zimą opanował zarówno ubrania i dodatki. W trendach są: panterka, lamparcie cętki i skóra węża. Na topie jest również wzór zebry. Marynarka ze zwierzęcym nadrukiem to propozycja dla odważnych i ekstrawaganckich kobiet z przysłowiowym pazurem.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree/ Od lewej: Annakiki, Ben Taverniti, Blumarine

