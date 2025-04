Nowy sezon zbliża się wielkimi korkami! Oto przegląd 10 najgorętszych trendów na jesień i zimę 2019/2020. Sprawdziłyśmy, jakie ubrania i dodatki będą modne w czasie najbliższych miesięcy.

Lubisz się wyróżniać? Stonowany minimalizm nie jest dla ciebie? To świetnie! Projektanci przedłużają trend na neony. Jeśli zdążyłaś je pokochać wiosną i latem, to mamy dla ciebie dobrą wiadomość: to będą najmodniejsze kolory na jesień i zimę 2019/2020! Światowi designerzy lansują modę na neony w wydaniu totalnym. Już nie ograniczamy się do dodatków. Nosimy wyraziste kolory od stóp do głów.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree/ Od lewej: Marni, Balenciaga, Saint Laurent

Plisowane, rozkloszowane spódnice z wysokim stanem, tweedowe marynarki, golfy, stylowe apaszki i okulary pilotki to estetyka lat 70. w najlepszym wydaniu. To trend, który wpadnie w oko wielbicielkom niebanalnej elegancji z nutką nonszalancji.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree/ Od lewej: Celine, Emilio Pucci, Chloe

Zmysłowy, kobiecy, elegancki. Jesienią będziemy nosić uszyte z niego sukienki i... garnitury. Doskonała propozycja na wieczorne wyjście. Warto zestawiać go z kobiecymi akcentami: złotem, zwierzęcymi wzorami i koronką.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree/ Od lewej: Dior, Eliee Saab, Dolce&Gabbana

Najbardziej kobiecy trend na jesień i zimę. Projektanci lansują głównie tę w szlachetnej i seksownej czerni. Nosimy ją w formie gorsetów, haleczek, beliźnianych topów. Dobrze jest przełamać ją kontrastującym akcentem np. spodniami w męskim stylu.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree/ Od lewej: Dolce&Gabbana, Saint Laurent, Versace

Na topie będzie zarówno ten klasyczny, jak i wariacje na jego temat. Wraz z nim do łask wraca również elegancka kratka. Zdobi płaszcze, peleryny, marynarki i spodnie. Idealny wybór dla wielbicielek angielskiego stylu.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree/ Od lewej: Victoria Beckham, Jacobs, Balenciaga

Rewelacyjny trend w stylu glamour, który będzie cieszył się największym wzięciem w okolicy sylwestra i karnawału. Świetnie pasuje do mody wieczorowej. Sukienka z piór to dla ciebie za dużo? Postaw chociaż na opaskę do włosów (hit!) lub spinki z piórami.

fot. ImaxTree/AgencjaFree/ Od lewej: Balmain, Elie Saab, Ralph&Russo

Alternatywa dla płaszczy i kurtek. Doskonała na pierwsze jesienne chłody. Nie tylko zapewnia komfort, ale przede wszystkim jest bardzo stylowa. My jesteśmy na tak!

fot. ImaxTree/ AgencjaTree/ Od lewej: Celine, Dolce&Gabbana, Chloe

Zapomnij o rurkach! Wąskie fasony spodni odchodzą w zapomnienie. Jesienią i zimą będziemy nosić modele z szerokimi nogawkami w męskim stylu. Mogą być częścią damskiego garnituru, lecz niekoniecznie. Najlepiej wyglądają z kobiecym akcentem np. białą bluzką. Nie mija również moda na culottes!

fot. ImaxTree/ AgencjaFree/ Od lewej: Chloe, Dolce&Gabbana, Fendi

Kobiecość w pełnej krasie! Projektanci zachęcają, by jesienią i zimą wybierać fasony, które podkreślają talię. Na topie będą rozkloszowane spódnice w paskiem. Odrobina stylu retro w nowoczesnym wydaniu.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree/ Od lewej: Dolce&Gabbana, Dior, Edrem

Trend, który swoje źródło ma w modzie z lat 80. Ramiona powinny być bufiaste lub podkreślone np. specjalnymi gąbkami, wszytymi w marynarki. Sylwetka nabiera zupełnie innych proporcji. Jeśli jesteś drobna, noś ten trend ostrożnie.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree/ Od lewej: McQueen, Balmain, Balmain

