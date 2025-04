Przed nami nowy sezon! Jesienią i zimą 2019/2020 modne będą klasyczne oraz szałowe kolory. Prognozujemy, że hitem będą elektryzujące neony. W trendach jest również intensywna czerwień, wyrafinowane bordo, głęboka zieleń oraz pastelowe odcienie lawendy i brzoskwini.

Najmodniejsze kolory jesieni i zimy 2019/2020:

To będzie sezon pod znakiem neonów! Cytryna, limonka, oranż, fuksja - wybór należy do ciebie. Projektanci zalecają, by nosić kolory fluo solo lub miksować je ze sobą, tworząc wielobarwne połączenia. Nadchodzącej jesieni musisz mieć choć jedną rzecz w mocnym kolorze. Neony znalazły się wśród najważniejszych trendów na sezon jesień-zima 2019/2020.

fot. ImaxTree/ AgencjaTree/Od lewej: Balenciaga, Carolina Herrera, Alexander McQueen

Nasycona czerwień to bez wątpienia najbardziej kobiecy z kolorów. Ognisty, seksowny, przyciągający uwagę. Doskonały na wieczór, szczególnie gdy przyda się podgrzanie atmosfery (np. na randce z ukochanym). Nasz wybór: zmysłowa sukienka w kolorze odważnej czerwieni.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree/ Od lewej: Balenciaga, Dolce&Gabbana, Victoria Beckham

Wyrafinowane odcienie czerwonego wina będą bardzo pożądane tej jesieni. Są zmysłowe, lecz subtelniejsze od ognistej czerwieni. Pasują kobietom w każdym wieku, pięknie łącząc się z innymi eleganckimi kolorami: czernią, głęboką zielenią czy granatem.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree/ Dolce&Gabbana, Elie Saab, Zuhair Murad

W tym roku lawenda nie przekwitnie wraz z końcem lata! Zostanie z nami na całą jesień i zimę. Ten nieco zapomniany odcień fioletu znów wraca do łask. Nosimy go w wydaniu totalnym lub w nieoczywistych połączeniach np. z... czerwienią, jak proponuje Victoria Beckham.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree/ Od lewej: Paco Rabanne, Victoria Beckham

Ach, granat! Równie elegancki, co czerń, lecz znacznie mniej oczywisty. Doskonale wygląda z welurem lub aksamitem. W ciągu dnia dodaje klasy, wieczorem - pozwala zabłysnąć szykiem w stylu dawnego Hollywood.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree/ Od lewej: Hugo Boss, Chloe, Elie Saab

Jasny lub ciemny, lecz zawsze ciepły, miękki, kobiecy. Brąz, bo o nim mowa, jesienią będzie bardzo hot. Noś wełniany płaszcz lub dzianiny w tym kolorze, a możesz mieć pewność, że nie tylko nie zmarzniesz jesienią i zimą, ale przede wszystkim, będziesz bardzo modna.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree/ Od lewej: Burberry, Oscar de la Renta, Fendi

Szarości są nudne? Nic z tych rzeczy. Paloma to jasny, delikatny odcień szarości. Klasyczny, elegancki, minimalistyczny. Doskonała baza wielu codziennych stylizacji, a także - świetny kolor do biurowych zestawów.

Dodatkowa zaleta? Jest idealnym tłem dla wielu wyrazistych kolorów np. szalonych neonów.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree/ Od lewej: Fendi, Sacai, Isabel Marant

Soczysty jak sycylijska pomarańcza lub przygaszony jak jesienne liście. Wybór należy do ciebie, ale jedno jest pewne, w tym sezonie musisz mieć coś pomarańczowego. To idealny kolor na jesień. Rozgrzewa, przywodząc na myśl wakacyjne zachody słońca na plaży...

fot. ImaxTree/ AgencjaFree/ Od lewej: A'biddikkia, Carolina Herrera, Zuhair Murad

Kochasz pastele? Pokochasz delikatny odcień pomarańczowego, który będzie jednym z najmodniejszych kolorów jesieni i zimy 2019/2020. Idealnie komponuje się z jasną cerą. Dom mody Versace proponuje, by nosić go z szałową limonką lub innymi odcieniami fluo.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree/ Od lewej: Givenchy, Versace, Versace

Bez wątpienia jeden z najpiękniejszych kolorów sezonu! Intensywna, głęboka zieleń w odcieniu guacamole lub eden to absoluty hit nadchodzących miesięcy. Naszym zdaniem, najpiękniej prezentuje się w wydaniu wieczorowym w połączeniach z wysokiej jakości tkaninami: jedwabiem, koronką, taftą. Bosko wygląda również w duecie z aksamitem.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree/ Od lewej: Dolce&Gabbana, Elie Saab, Zuhair Murad

