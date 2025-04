Niektóre trendy zostają w modzie na dłużej, a inne znikają po jednym sezonie. Regularnie relacjonujemy, co jest modne. Teraz postanowiłyśmy podejść do tematu od drugiej strony. Pokazujemy, co wychodzi z mody wraz z nadchodzącym sezonem. Tego nie noś w najbliższych miesiącach.

Reklama

Co nie będzie modne jesienią 2019?

Koniec z odsłoniętymi ramionami. Sukienki i bluzeczki tego typu pora schować na dno szafy. W najbliższym czasie nie będą potrzebne. I bardzo dobrze! Jeśli mamy być szczere, nigdy nie byłyśmy fankami tego trendu.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Pokochały je gwiazdy i infulencerki, lecz... był to tylko przelotny romans. Spodnie z lampasami nie znalazły się wśród wiodących trendów sezonu jesień-zima 2019/2020. Doskonale pasowały do estetyki lat 90., która powoli ustępuje modzie na lata 70. A zatem, schowaj dresy do szafy. Czas na inne modele spodni np. jeansy z wysokim stanem.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Ogłaszamy koniec sezonu na pokazywanie brzucha! Nie masz sześciopaka, za to masz co nieco do ukrycia? My też, dlatego bardzo się cieszymy, że wraz z pierwszymi chłodniejszymi dniami, odkryte brzuchy zostaną oficjalnie... zakryte. Pora na porządną kurtkę na jesień. Twoja babcia też się ucieszy! ;)

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Miały chwilowy come back, który właśnie dobiegł końca. Seksowne, lecz kontrowersyjne kabaretki znów znikną na jakiś czas. Po raz kolejny opuszczają modę casualową, by wrócić na swoje miejsce, czyli... do mody erotycznej.

fot. ImaxTree/AgencjaFree

Nigdy nie byłyśmy do nich przekonane, więc cieszymy się, z tego pożegnania. Może i są sexy, ale naprawdę dobrze wyglądają w nich jedynie dziewczyny o figurze top modelek. Zdecydowanie bardziej wolimy skromniejsze buty np. zamszowe botki, w których każda z nas wygląda stylowo.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Reklama

Przeczytaj:

Najmodniejsze płaszcze na jesień i zimę 2019/2020

Modne botki na sezon jesień-zima 2019/2020