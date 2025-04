Na początku epidemii koronawirusa w Polsce rząd ustalił, że powrót do normalności będzie przebiegał w 4 krokach. Na konferencji prasowej zwołanej 27 maja przez premiera Mateusza Morawieckiego i ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego poinformowano, że od 6 czerwca wprowadzony zostaje ostatni z nich. I chociaż oznacza to coraz więcej swobód dla obywateli, minister nawołuje do zachowania rozsądku. Przekonuje, że epidemia wcale się nie skończyła.

Reklama

Minister Łukasz Szumowski o końcu epidemii koronawirusa

Podczas wystąpienia politycy poinformowali również, że od 30 maja częściowo zniesiony zostaje obowiązek zasłaniania ust i nosa w przestrzeni publicznej. Dla części osób może to być sygnał, że niebezpieczeństwo związane z koronawirusem minęło. Tego właśnie obawia się minister zdrowia.

To jednak nie oznacza końca epidemii, że ona zniknęła. Ona jest. Mogą pojawiać się ogniska. Dlatego wciąż obowiązuje dystans społeczny, a jeśli nie będzie możliwy, obowiązuje maseczka – podkreślił Łukasz Szumowski

Podczas konferencji poruszono również kwestię aktualnej sytuacji epidemiologicznej w kraju. Politycy nie ukrywają, że są zadowoleni z optymistycznych prognoz i są przekonani, że nawet jeśli nadejdzie druga fala zachorowań na koronawirusa, jesteśmy na nią przygotowani.

Ogromna większość Polski ma tendencję spadkową w przebiegu epidemii. Jeszcze trzy województwa tego nie osiągnęły. Większość zachorowań tam dotyczy bardzo dużych ognisk. Te ogniska bardzo szybko i sprawnie zostały opanowane. Wykonano blisko 40 tys. testów. Jeszcze przez parę dni wyniki będą stosunkowo wysokie, ale to osoby które już przebywają na kwarantannie – mówił szef resortu zdrowia

Szumowski tłumaczył, że w transmisji poziomej, czyli tej, która umożliwia zakażenie się na ulicy, jest już niewiele. dzięki temu możliwe jest znoszenie wprowadzonych wcześniej obostrzeń.

Reklama

Zobacz więcej wiadomości z Polski i ze świata:

Kontrowersyjna wypowiedź Brzozowskiego w "śniadaniówce". "Kasjerki są chyba odporne na koronawirusa"

Przerażające sceny w Brazylii. Pokazano masowe groby, które są kopane dla ofiar koronawirusa

"Opłata Covid-19" dotyka już wszystkich. Niewiele osób zdaje sobie sprawę, czego dotyczy

Zaskakujące wyniki badań. Objawy zakażonych koronawirusem mogą się różnić w zależności od regionu