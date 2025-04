W niedzielnym wydaniu „Pytania na Śniadanie” na kanapie dla gości zasiedli socjolog Tomasz Łysakowski, dr Michał Sutkowski i mistrz świata w windsurfingu Wojciech Brzozowski. Tematem ich rozmowy miały być teorie spiskowe związane z epidemią koronawirusa, które krążą wśród celebrytów i nie tylko. Okazało się, że sportowiec również ma dość ciekawą opinię dotyczącą choroby. Jego wypowiedź wywołała w sieci lawinę krytyki i komentarzy.

Rozmowa rozpoczęła się od przywołania przez prowadzących kontrowersyjnych wypowiedzi celebrytów, którzy mają swoje teorie spiskowe dotyczące pandemii. Chodzi tu m.in. o Edytę Górniak, która „dopóki żyje, nie da się zaszczepić”, czy też o Violę Kołakowską, która uważa, że zagrożenie tak naprawdę nie istnieje, bo taka liczba zgonów to zbyt mało, by mówić o poważnym problemie.

W tym momencie głos zabrał dr Sutkowski, wyjaśniając, że gdyby publicznie powiedział coś takiego jak gwiazda, czekałby go ostracyzm społeczny.

Jeżeli bym coś takiego powiedział, to nie tylko bym odpowiadał za to zawodowo, ale spotkałby mnie ostracyzm na całej linii. Jeżeli 5 milionów zakażonych i 350 tysięcy zgonów to jest nic, to ja się zastanawiam naprawdę...

- mówił lekarz