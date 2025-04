Od dłuższego czasu mówi się, że druga fala koronawirusa czeka nas już niebawem. Ledwie sytuacja epidemiologiczna zaczęła się poprawiać, pojawiają się wiadomości, że w czerwcu pojawi się nowa fala zachorowań.

Minister zdrowia Łukasz Szumowski jest z kolei zdania, że druga fala epidemii nastąpi w okolicach września i października. Chociaż choroba będzie tak samo groźna, jak teraz, polityk przekonuje, że przebieg stanu wyjątkowego nie będzie tak dramatyczny.

Szumowski w rozmowie z tygodnikiem „Sieci” przyznał, że Polska jest odpowiednio przygotowana na powrót koronawirusa. Minister liczy na to, że będzie ona nieco łagodniejsza, bo drugi raz nie będzie możliwe wprowadzenie tak restrykcyjnych obostrzeń, jak w ostatnich tygodniach.

Drugiego lockdownu już nie da się zrobić. Poza tym mam nadzieję, że nawet jeśli będzie drugie uderzenie, to jednak nie będzie dramatycznie. Udało się bowiem wprowadzić sieć szpitali jednoimiennych, mamy infrastrukturę, ponad 120 laboratoriów wykonuje testy. To są narzędzia do kontroli tego potwora, jakim jest epidemia

- tłumaczył