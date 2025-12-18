W dobie mediów społecznościowych, kultu szczupłej sylwetki oraz mody fast fashion warto czasem się zatrzymać i zastanowić nad tym, czy na pewno właśnie tak powinno być postrzegane kobiece ciało. Na wybiegach pojawiają się ubrania w rozmiarze 0, Instagram zalewają zdjęcia szczuplutkich i zawsze wygładzonych celebrytek, a popularne sieciówki zamykają swój asortyment na rozmiarze 42, który jeszcze kilka dekad temu był uznawany za symbol kobiecości - nosiła go sama Marilyn Monroe.

I właśnie o tym jest 2. odcinek podcastu "Perfekcyjnie NIEidealna", w którym prowadząca Michalina Grzesiak rozprawia się z kultem sylwetki idealnej z pomocą swojej gościni - Marty Langwald.

Marta Langwald i Michalina Grzesiak o dążeniu do "idealnej" sylwetki

Michalina Grzesiak, znana w sieci z prowadzenia bloga "Krystyno, nie denerwuj matki!", to prowadząca naszego nowego podcastu "Perfekcyjnie NIEidealna". Do 2. odcinka zaprosiła Martę Langwald, psycholożkę sportu, aby wspólnie z nią zastanowić się nad tym, jak kobiety podchodzą do swojego ciała.

Panie rozprawiają na temat kultu szczupłej sylwetki, a także presji społecznej na ten "odpowiedni" wygląd. W ich rozmowie pojawił się także wątek rozmiarów. Stały się one bowiem dla wielu z nas granicą, której nie chcemy, a wręcz nie pozwalamy sobie przekroczyć.

To krzywdzi kobiety. (...) Często spotykam mnóstwo kobiet i rozmawiam z nimi o rozmiarach i naprawdę one się bardzo do tego przywiązują. One patrzą i ciężko jest im np. przeskoczyć z rozmiaru do rozmiaru - mówi Marta Langwald.

Choć jesteśmy świadome tego, że sieciówki często manipulują rozmiarami, wciąż przywiązujemy do tego ogromną wagę i wpadamy w wyrzuty sumienia, gdy np. przestajemy się mieścić w "M-kę", którą nosiłyśmy do tej pory. Dzięki temu odcinkowi "Perfekcyjnie NIEidealnej" być może spojrzymy inaczej - zarówno na kwestię rozmiarów, jak i naszego ciała. Bo czas pokochać je w całości.

Gdzie obejrzeć cały odcinek "Perfekcyjnie NIEidealna"?

Nowy 2. odcinek podcastu "Perfekcyjnie NIEidealna" możecie znaleźć na naszym kanale w serwisie YouTube. Tam też dostępny jest pierwszy odcinek, w którym Michalina Grzesiak rozmawiała z Pauliną Mikułą - o miłości na własnych zasadach.

