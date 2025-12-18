"Kobiety bardzo przywiązują się do rozmiarów ubrań". Michalina Grzesiak i Marta Langwald o presji w dążeniu do "idealnej" sylwetki
Czy istnieje coś takiego jak sylwetka "idealna"? Dlaczego wciąż czujemy presję odchudzania i przykładamy wagę do rozmiarów ubrań? O tych i wielu innych kwestiach dotyczących kobiecego ciała Michalina Grzesiak porozmawiała z Martą Langwald - psycholożką sportu i trenerką mentalną.
W dobie mediów społecznościowych, kultu szczupłej sylwetki oraz mody fast fashion warto czasem się zatrzymać i zastanowić nad tym, czy na pewno właśnie tak powinno być postrzegane kobiece ciało. Na wybiegach pojawiają się ubrania w rozmiarze 0, Instagram zalewają zdjęcia szczuplutkich i zawsze wygładzonych celebrytek, a popularne sieciówki zamykają swój asortyment na rozmiarze 42, który jeszcze kilka dekad temu był uznawany za symbol kobiecości - nosiła go sama Marilyn Monroe.
I właśnie o tym jest 2. odcinek podcastu "Perfekcyjnie NIEidealna", w którym prowadząca Michalina Grzesiak rozprawia się z kultem sylwetki idealnej z pomocą swojej gościni - Marty Langwald.
Marta Langwald i Michalina Grzesiak o dążeniu do "idealnej" sylwetki
Michalina Grzesiak, znana w sieci z prowadzenia bloga "Krystyno, nie denerwuj matki!", to prowadząca naszego nowego podcastu "Perfekcyjnie NIEidealna". Do 2. odcinka zaprosiła Martę Langwald, psycholożkę sportu, aby wspólnie z nią zastanowić się nad tym, jak kobiety podchodzą do swojego ciała.
Panie rozprawiają na temat kultu szczupłej sylwetki, a także presji społecznej na ten "odpowiedni" wygląd. W ich rozmowie pojawił się także wątek rozmiarów. Stały się one bowiem dla wielu z nas granicą, której nie chcemy, a wręcz nie pozwalamy sobie przekroczyć.
To krzywdzi kobiety. (...) Często spotykam mnóstwo kobiet i rozmawiam z nimi o rozmiarach i naprawdę one się bardzo do tego przywiązują. One patrzą i ciężko jest im np. przeskoczyć z rozmiaru do rozmiaru
Choć jesteśmy świadome tego, że sieciówki często manipulują rozmiarami, wciąż przywiązujemy do tego ogromną wagę i wpadamy w wyrzuty sumienia, gdy np. przestajemy się mieścić w "M-kę", którą nosiłyśmy do tej pory. Dzięki temu odcinkowi "Perfekcyjnie NIEidealnej" być może spojrzymy inaczej - zarówno na kwestię rozmiarów, jak i naszego ciała. Bo czas pokochać je w całości.
Gdzie obejrzeć cały odcinek "Perfekcyjnie NIEidealna"?
Nowy 2. odcinek podcastu "Perfekcyjnie NIEidealna" możecie znaleźć na naszym kanale w serwisie YouTube. Tam też dostępny jest pierwszy odcinek, w którym Michalina Grzesiak rozmawiała z Pauliną Mikułą - o miłości na własnych zasadach.
