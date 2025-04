Kupno domu to dla każdego nabywcy ogromne przeżycie, a często i przygoda. Zwłaszcza jeśli decydujemy się na zakup posesji, którą ktoś zamieszkiwał przez wiele lat. Stare domostwa i ogrody czasami kryją niezwykłe tajemnice, o jakich kupujący nawet nie pomyślał w chwili wyboru nieruchomości. Tak było w przypadku strażaka z Arizony w USA, Johna Simsa, który w swoim ogrodzie znalazł naprawdę wyjątkową „niespodziankę”.

Wojenny bunkier w ogrodzie za domem Johna Simsa



Swoją historią i zdjęciami znaleziska Sims podzielił się na popularnym forum internetowym Reddit.com. Jego wpis niemal od razu zdobył ogromną popularność wśród internautów, którzy, tak samo jak John, byli naprawdę zaskoczeni podziemną niespodzianką.

John Sims kupił dom z 1961 roku. Wśród sąsiadów krążyła legenda o jego posesji. Miała skrywać coś pod fundamentami i w ogrodzie. Nikt jednak nie wiedział, co to dokładnie miało być. Sims zachęcony opowiadaniami zabrał się do poszukiwań.

fot. Bunkier w ogrodzie Johna Simsa; reddit.com

Strażak zaczął przekopywać ogród i faktycznie trafił na coś niezwykłego. Było to jednak na tyle duże, że mężczyzna nie był w stanie samodzielnie dokładnie sprawdzić terenu. W związku z tym poprosił o pomoc władze stanu Arizona, które użyczyły mu ekipy i specjalistycznego sprzętu ciężkiego.

W ten sposób odkryto, że w ogrodzie Simsa znajduje się... bunkier z czasów Zimnej Wojny. Amerykanie obawiali się wówczas użycia broni atomowej w starciu USA i ZSRR. Dlatego zdecydowali się na budowę podziemnych schronów, które miały chronić przed takim atakiem.

fot. Bunkier w ogrodzie Johna Simsa; reddit.com

Sims zdecydował się wykorzystać schron i dzięki internetowej zbiórce pieniędzy odnowił go i przywrócił dawną świetność. Nie zdradził jednak, w jaki sposób zamierza wykorzystać pomieszczenie. Może jako spiżarnię lub „męską jaskinię”, w której będzie mógł wypoczywać?

źródło: „Daily Mail”, reddit.com

