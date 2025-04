Wciąż dowiadujemy się o nowych objawach zakażenia koronawirusem. Aby zapobiec transmisji koronawirusa, nosimy maseczki, staramy się też nie dotykać nosa i ust, zwłaszcza w miejscach publicznych. Po powrocie do domu obowiązkowo dokładnie myjemy ręce, a w podróży stosujemy żel antybakteryjny.

Ostatnio opublikowane wyniki badań, które dowodzą, że koronawirus najczęściej atakuje tkankę nabłonkową wyściełającą konkretną część ciała.

Którędy koronawirus dostaje się do organizmu?

Naukowcy z Lung Biological Network i Human Cell Atlas zbadali potencjalny tropizm wirusa SARS-CoV-2. Wyniki badań opublikowane 23 kwietnia br. w Nature Medicine dowodzą, że wirus SARS-CoV-2 szczególnie upodobał sobie nabłonek nosa.

Dwa typy białek obecne w nabłonku nosa (białko receptorowe ACE2 i proteaza TMPRSS2), mogą aktywować wejście koronawirusa do organizmu. Jak czytamy na stronie Sanger.ac.uk:

Stwierdziliśmy, że białko receptorowe - ACE2 - i proteaza TMPRSS2, które mogą aktywować wejście SARS-CoV-2, ulegają ekspresji w komórkach w różnych narządach, w tym w komórkach na wewnętrznej wyściółce nosa. Następnie ujawniliśmy, że komórki kubkowe wytwarzające śluz i komórki rzęskowe w nosie miały najwyższy poziom obu białek wirusa COVID-19 spośród wszystkich komórek w drogach oddechowych. To sprawia, że komórki te są najbardziej prawdopodobną (początkową) drogą infekcji wirusem. - powiedział dr Waradon Sungnak.

Przebadano ekspresję genów związanych z wejściem wirusa, badając wiele różnych tkanek, m.in. tkanki rogówki, siatkówki, przełyku, jelita grubego, jelita cienkiego, serca, mięśni szkieletowych, wątroby, śledziony, nerki, trzustki, jądra, mózgu, skóry. U pacjentów to właśnie w wymazach z nosa zaobserwowano zwiększenie miana wirusa w porównaniu np. do wymazów z gardła.

To właśnie sugeruje, że nos stanowi miejsce wnikania koronawirusa do organizmu. Oznacza to, że wybór odpowiedniej maseczki ochronnej ma znaczenie. Zwykła, bawełniana maseczka bez filtra może w ograniczonym stopniu chronić przed rozsiewaniem wirusa, za to nie zabezpieczy w pełni przed zakażeniem.





