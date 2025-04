Od 16 kwietnia w Polsce obowiązuje zasłanianie ust i nosa w przestrzeni publicznej. Wcale nie musisz kupować maseczko ochronnej - możesz ją zrobić samodzielnie. Podpowiadamy, z czego powinny być wykonane.

Reklama

Z czego zrobić maseczkę ochronną?



W praktyce nie potrzebujesz fikuśnych wykrojów, specjalnych gumek czy zamawiania filtrów do maseczek. Szacuje się, że maska medyczna zapewnia 97% ochrony, ale można znaleźć skuteczne (bądź mniej) zamienniki. Maseczkę ochronną wykonasz z:

t-shirt 100% bawełny,

poszewki na poduszkę,

ścierki kuchennej,

flaneli,

szalika,

lnu,

bawełny pikowanej,

ręcznika papierowego.

Każdy z powyższych materiałów wykazuje różne stopnie przepuszczalności. Eksperci ze Smart Air dokonali pomiarów przepuszczalności mikrocząsteczek przez tkaniny i materiały. Ich zdaniem najlepsze połączenie dla maseczki noszonej dłużej, niż np. wyjście do sklepu, to maseczka wykonana z bawełnianego t-shirtu oraz powłoki na poduszkę (zatrzymuje cząsteczki w 60% przy zastosowaniu 4 warstw) z uwagi na gęstość materiału. Poniżej doraźne rozwiązanie, jak zrobić maseczkę z t-shirtu:

fot. CDC/Centrum Kontroli i Prewencji Chorób/ kolaż polki.pl

Z kolei testy w Wake Forest Institute for Regenerative Medicine w Winston-Salem wykazały dobre wyniki z zastosowaniem bawełny pikowanej z uwagi na wysokiej jakości i gęstość materiału. Maska ​​wykonana z dwóch warstw wysokiej jakości bawełny pikowanej, to efekt od 70 do 79% filtracji.

Bardzo wysoką skuteczność odnotowano przy użyciu ściereczki kuchennej, ale nie zaleca się jej przy długotrwałym noszeniu z uwagi na utrudnione oddychanie. Z kolei maseczki wykonane z ręcznika papierowego nie dają szansy na ochronę powyżej 33%.

Dobrym wynikiem na poziomie 75% zatrzymywania cząsteczek cieszy się flanela (wewnętrzna warstwa) i bawełna (zewnętrzna warstwa).

Jak ocenić, czy twój materiał nadaje się na maseczkę?

Aby ocenić przepuszczalność materiału, należy wykonać test światła - zaleca dr Scott Segal, anestezjolog z Wake Forest Baptist Health. Materiał zbliż do lampy lub żarówki. Im mniej go przenika, tym lepiej - maseczka będzie wówczas wykazywała większe właściwości ochronne.

Ważne: nie tylko materiał, z którego jest wykonana maseczka ma wpływ na ochronę. Czynnikiem zwiększającym potencjalne zakażenie jest sposób zakładania i zdejmowania maseczki. Jak robić to poprawnie?

Z czego zrobić filtr do maseczki?

Dyskusyjnym tematem na naukowych forach jest filtr w maseczkach - z czego zrobić, by uzyskać wystarczającą ochronę? Jako filtra do maseczki można użyć kilku produktów dostępnych zazwyczaj w domu, ale służą one bardziej osobom chorym, którzy nie chcą zarażać, a nie osobom zdrowym.

Filtr z worka do odkurzacza - ma wysoką skuteczność zbliżoną do maseczki ochronnej, ale bardzo trudno się przez niego oddycha. Można prać i prasować. Największym poparciem cieszą się filtry HEPA.

- ma wysoką skuteczność zbliżoną do maseczki ochronnej, ale bardzo trudno się przez niego oddycha. Można prać i prasować. Największym poparciem cieszą się filtry HEPA. Filtr do kawy - sprawdzają się też jako filtry do maseczek wielorazowych, są nieco mniej skuteczne od tych, dostępnych w workach do odkurzacza. Zabezpiecza zdrowe osoby w sposób pośredni.

- sprawdzają się też jako filtry do maseczek wielorazowych, są nieco mniej skuteczne od tych, dostępnych w workach do odkurzacza. Zabezpiecza zdrowe osoby w sposób pośredni. Ściereczka z mikrofibry - maseczkę z takim filtrem można nosić od 30 minut do godziny i ma podobne działanie, jak maseczka z filtru do kawy - lepiej, by nosiły ją osoby chore, aniżeli zdrowe.

fot. CDC/Centrum Kontroli i Prewencji Chorób/ kolaż polki.pl

Reklama

Jak używać maseczek, gdzie kupić? Przeczytaj: