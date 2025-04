Gwałtowny skok liczby zakażeń koronawirusem i powrót części obostrzeń sanitarnych zaskoczył nas wszystkich. Z niepokojem patrzymy w przyszłość i czekamy na kolejne decyzje rządu związane z epidemią. Przerażającą wizją najbliższych dni podzielił się na swoim koncie na YouTube słynny jasnowidz Krzysztof Jackowski.

Zdaniem medium powinniśmy zacząć się bać wykluczenia pewnych obszarów kraju i chaosu, jaki zapanuje wśród polityków. Ich kłótnie mogą wywołać w Polsce wiele problemów.

Ten tydzień, nie wiem, czy chodzi o ten tydzień, który mamy dzisiaj, czy o przyszły, ale będzie on kluczowy. Rząd wprowadzi bardzo ważną uchwałę dotyczącą społeczeństwa. Ale też kojarzy mi się zgrzyt w PiS, lub z opozycją z PiS. W tle jest pan premier. Ostry zgrzyt, ale to będzie chyba raczej w PiS-ie. Będzie podjęcie nagłej decyzji dotyczącej kraju, ważnej, zaskoczeniu części koalicjantów

Ten tydzień, nie wiem, czy chodzi o ten tydzień, który mamy dzisiaj, czy o przyszły, ale będzie on kluczowy. Rząd wprowadzi bardzo ważną uchwałę dotyczącą społeczeństwa. Ale też kojarzy mi się zgrzyt w PiS, lub z opozycją z PiS. W tle jest pan premier. Ostry zgrzyt, ale to będzie chyba raczej w PiS-ie. Będzie podjęcie nagłej decyzji dotyczącej kraju, ważnej, zaskoczeniu części koalicjantów

Zdaniem jasnowidza musimy też liczyć na wprowadzenie stanu wyjątkowego w całym kraju. Chociaż rząd zapewnia, że nie planuje takiego kroku, w swojej wizji Jackowski widzi wyraźne zamykanie pewnego rejonu kraju.

Kompletne wykluczenie. Zamknięcie rejonu. Te działania będą robione w pośpiechu. To dziwne, bo rząd będzie chciał zrobić to zupełnie inaczej niż Słowacy czy Czesi ogłaszając stan wyjątkowy. Z tego stanu wyjątkowego idą konkretne obostrzenia do obywateli ale też obowiązki rządu. Nasz rząd będzie robił kluczowe decyzje, ale nie będzie chciał brać za to odpowiedzialności. O to mogą być zgrzyty

- ujawnił jasnowidz