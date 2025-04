W czasie pandemii koronawirusa wiele osób widzi w tym kryzysie coś więcej niż tylko zdrowotne zagrożenie. Są skłonni uznać, że wirus nie pojawił się przypadkiem, a jedyne oparcie widzą w Bogu. W obliczu pandemii interesują się także treściami przepowiedni. Nic dziwnego, że słynny jasnowidz Krzysztof Jackowski z Człuchowa po raz kolejny zdecydował się zabrać głos.

Jego wizje transmitowane online oglądają tysiące osób. W połowie kwietnia tego roku informował o tym, jaka jest przerażająca wizja o Warszawie. Teraz zwraca uwagę na sprawy, które będą dotyczyć całej Polski.

30 kwietnia br. jasnowidz Krzysztof Jackowski powiedział:

Wskazał, że 5 dni przed wyborami (prezydenckimi) zapadnie decyzja, która wprawi Polaków w osłupienie. Nie powiedział, o co dokładnie może chodzić, ale wyraził duże zaniepokojenie, ponieważ będzie to coś zaskakującego.

Jasnowidz domniemywał także, że strach podyktowany koronawirusem jest niewspółmierny do tego, jak poważna jest sytuacja. Przestrzega przed działaniami podejmowanymi przez rząd, które mogą wpłynąć na życie Polaków także po epidemii:

Coraz bardziej będziemy zauważali, że rząd próbuje wprowadzać jakieś restrykcje na stałe, które de facto nie do końca mają związek z obecną sytuacją. Będą miały być trwałe. To powinna być dla nas pierwsza oznaka niepokojąca. Co ciekawe, mam wrażenie, że rząd będzie to robił, nie biorąc pod uwagę naszego zdania. To będzie wyglądało w taki sposób, jakby rząd uzurpował sobie już taką możliwość, że może nam narzucać pewne rzeczy.

- powiedział jasnowidz Krzysztof Jackowski.